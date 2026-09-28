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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
ناصر السيد

كشف الإعلامي المهتم بشئون القرن الأفريقي مارتن بلوت، أن قاعدة جوية إثيوبية في إقليم أوروميا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 3 أشخاص في الوقت الذي كان يتواجد فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، داخل القاعدة ولم يصب بأذى.

هجوم على قاعدة جوية إثيوبية

وأشارت وسائل إعلام موالية لجبهة تحرير شعب تيجراي، إلى أن الهجوم شنه "تحالف البقاء" المكون من سبعة حركات مسلحة أعلنت الاتفاق على إسقاط آبي أحمد، بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الإثيوبي من إشعال الفتن والحروب.

اشتعلت المواجهات بين جبهة تحرير شعب تيجراي والقوات الإثيوبية في إقليم عفر، بعدما تمكنت الجبهة من السيطرة على مطار ميكلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد في الوقت الذي أعلنت فيه الخطوط الجوية الإثيوبية وقف رحلاتها مؤقتا إلى الإقليم، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان عدد من الحركات المسلحة التحالف لإسقاط رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها مؤقتًا إلى ميكيلي وأكسوم وشاير في إقليم تيجراي اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وذلك نظرًا للوضع الراهن في الإقليم، إلى جانب قطع السلطات للإنترنت والاتصالات.

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