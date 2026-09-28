بحضور لاعبي الكرة المصرية.. طارق علام يحتفل بزفاف ابنة عبد الظاهر السقا

احتفل الإعلامي طارق علام بزفاف ابنة الكابتن عبد الظاهر السقا، في أجواء عائلية مميزة، بحضور عدد من لاعبي كرة القدم المصرية والشخصيات الرياضية.

وحرص طارق علام على مشاركة أجواء حفل الزفاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجها التهنئة للعروسين، ومتمنيًا لهما حياة مليئة بالسعادة والفرح.

وشهد الحفل حضور المهندس إبراهيم صابر، والكابتن حسن شحاتة، وجيل من عمالقة الكرة المصرية الذين صنعوا تاريخ إفريقيا، وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

ونشر طارق علام مجموعة من الصور التي جمعته بعدد من لاعبي الكرة المصرية خلال الحفل، وكتب: «مليون مبروك عقد قران وزفاف ابنة الكابتن عبد الظاهر السقا بحضور المهندس إبراهيم صابر، والكابتن حسن شحاتة، وجيل عمالقة الكرة المصرية الذين صنعوا تاريخ إفريقيا».

واختتم رسالته للعروسين قائلًا: «خالص التهاني للعروسين، مع أطيب الأمنيات بحياة مليئة بالسعادة والفرح».