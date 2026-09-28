إعفاء يصل لـ8 ملايين جنيه.. مصادر: دراسة مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة لديها، تجري حاليًا دراسة لمد مهلة تقديم الإقرارات وسداد الضرائب العقارية، دون معرفة ما إذا كان المد سيشمل التيسيرات والخصم الحالي البالغ 25%.

وأوضحت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن تقديم الإقرارات وسداد الضرائب العقارية أصبح متاحًا عبر تطبيق إلكتروني، لكنها وصفته بأنه «صعب شوية» و«معقد»، موجهة ملاحظة إلى هيئة الضرائب العقارية بوزارة المالية بضرورة إتاحة وقت أطول، خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين على استخدامه.

وأضافت أن آخر بيان يشير إلى دخول نحو مليون و200 ألف مواطن إلى التطبيق لسداد الضرائب العقارية، معتبرة أن هذا الرقم ممتاز، مشيرة إلى أن المهلة الحالية تنتهي في نهاية سبتمبر.

وكان الخبير الاقتصادي هاني توفيق قد طالب بمد المهلة شهرًا إضافيًا حتى يتمكن مزيد من المواطنين من الاستفادة من الخصم وسداد المستحق عليهم.

وأوضحت لميس الحديدي أنها بدأت بنفسها استخدام التطبيق، لكنها توقفت في منتصف الإجراءات بسبب صعوبته، مؤكدة أن مد المهلة سيتيح لمزيد من المواطنين إتمام سداد ضرائبهم العقارية. واعتبرت أن إتاحة التقديم إلكترونيًا يمثل تطورًا رقميًا مهمًا، موضحة أن التقديم يشمل جميع الممتلكات وليس عقارًا واحدًا، وأن القانون الجديد يمنح إعفاءً للسكن الخاص يصل إلى 8 ملايين جنيه.