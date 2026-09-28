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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخرج ومؤلف شيش دو: فكرة الفيلم مستوحاة من الشارع المصري

فيلم شيش دو
فيلم شيش دو
محمود محسن

أكد أكمل شهير، مخرج ومؤلف فيلم «شيش دو»، أن فكرة العمل جاءت انطلاقًا من الرغبة في تقديم حكاية قريبة من الجمهور وتعبر عن تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع المصري.

وقال أكمل شهير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: «كان لا بد أن تكون فكرة الفيلم قريبة من الناس في الشارع، خاصة أن العمل يتناول عددًا من طبقات المجتمع المصري، وهو ما حرصنا على تقديمه بصورة واقعية وبأسلوب يصل إلى الجمهور».

وتابع أن الفيلم يسعى إلى الاقتراب من الشخصيات المختلفة داخل المجتمع، ورصد تباين أنماط الحياة والتفكير بينها، مع تقديم الأحداث في إطار يجمع بين الترفيه ومناقشة بعض التفاصيل والقضايا المرتبطة بالمجتمع المصري.

تفاصيل حياته اليومية

وأشار إلى أن اختيار الشخصيات وأماكن التصوير وطريقة تناول الأحداث جاءت لخدمة الفكرة الأساسية للفيلم، وهي تقديم عمل يشعر الجمهور بأنه قريب من واقعه وتفاصيل حياته اليومية.

أكمل شهير فيلم «شيش دو المجتمع المصري الجمهور

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