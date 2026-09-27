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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بورسعيد يستقبل وفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

نائب محافظ بورسعيد يؤكد حرص محافظة بورسعيد على تذليل المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة
نائب محافظ بورسعيد يؤكد حرص محافظة بورسعيد على تذليل المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة
محمد الغزاوى

استقبل الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وفد من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين محافظة بورسعيد والهيئة ودعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر الشحات مدير مديرية الاسكان، والمهندسة نرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمرانى، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، والمهندسة امل طومان مدير ادارة الأملاك ،والاستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي،وممثلي الجهات المختصة.


 

نائب محافظ بورسعيد يؤكد حرص محافظة بورسعيد على تذليل المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة 

وتناول اللقاء بحث عدد من آليات التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، والتنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بالمشروعات السكنية، بما يساهم في سرعة تنفيذ الأعمال وتحقيق المستهدفات وفق للخطط والبرامج الزمنية المحددة.

وأكد نائب محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لمشروعات الإسكان، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات مع سرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات المطلوبة ودعم انتظام سير العمل.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في دعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في المشروعات السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب وفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تقديرهم لجهود محافظة بورسعيد في دعم مشروعات الإسكان والتعاون مع مختلف الجهات المعنية مؤكدين حرص الهيئة على استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة خلال الفترة المقبلة بما يدعم تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية العمرانية بالمحافظة.

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