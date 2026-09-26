القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين لقيامهما بسرقة دراجته النارية وبداخلها متعلقاته الشخصية أثناء توقفها بأحد الشوارع ببورسعيد.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة المناخ ببورسعيد من (القائم على النشر - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية وبها مبلغ مالى وبعض متعلقاته الشخصية حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيدا الحرية حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضيتين "إتجار بالمخدرات وحيازة سلاح نارى")، وعقب تقنين الإجراءات، تم مواجهتهما وإعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تسليم الدراجة لمالكها.

