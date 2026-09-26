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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بنظام المصروفات.. الأعلى للأزهر يوافق على اعتماد 6 برامج متميزة بكلية العلوم

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

وافق المجلس الأعلى للأزهر على اعتماد ستة برامج أكاديمية متميزة جديدة بنظام المصروفات، في كلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وهي:

1. برنامج الحوسبة الذكية.
2. برنامج الفيزياء النووية والمفاعلات.
3. برنامج علوم الفضاء والملاحة بالأنظمة الذكية.
4. برنامج الكيمياء والكيمياء الحيوية.
5. برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية.
6. برنامج العلوم البيئية والاستدامة.

برامج أكاديمية متميزة

وتأتي هذه البرامج إضافةً إلى خمسة برامج أكاديمية متميزة سبق اعتمادها خلال العام الماضي، وهي:

1. برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء.
2. برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية.
3. برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية.
4. برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية.
5. برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية.

ويصبح إجمالي عدد البرامج الأكاديمية المتميزة بكلية العلوم أحد عشر برنامجًا، بما يمثل إضافة نوعية مهمة لمنظومة التعليم بالكلية، ويسهم في مواكبة التطورات العلمية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وتمت الموافقة على اعتماد برنامجين للمعادلة لخريجي الشعب الخاصة، ومنها: النبات الخاص، والميكروبيولوجي الخاص، وعلوم البحار والأسماك الخاص، والحيوان الخاص، والحشرات الخاص، والجيولوجيا الخاصة، وهما:

1. برنامج معادلة الكيمياء.
2. برنامج معادلة الكيمياء الحيوية.

علوم بنات الأزهر تحصل على الاعتماد المؤسسي

وواصلت جامعة الأزهر جهودها في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والمؤسسي، ودعم كلياتها وبرامجها التعليمية لاستيفاء معايير الجودة والاعتماد؛ وفي هذا الإطار، حققت كلية العلوم بنات بالقاهرة إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بحصولها على الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية، إلى جانب اعتماد برنامجي النبات – كيمياء، وميكروبيولوجي – كيمياء.

يأتي هذا الإنجاز في إطار توجه جامعة الأزهر نحو تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وتطوير البرامج الأكاديمية والعملية التعليمية والبحثية، بما يتوافق مع المعايير القومية للجودة والاعتماد، ويدعم خطتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف كليات الجامعة.

ويعكس حصول كلية العلوم بنات بالقاهرة على الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية، واعتماد البرنامجين الأكاديميين، ما بذلته إدارة الكلية، برئاسة الدكتورة ولاء أحمد مصيلحي، عميدة كلية العلوم بنات بالقاهرة، ومنسوبوها من جهود متواصلة لاستيفاء معايير الاعتماد وتطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية والبحثية.

الأزهر جامعة الأزهر كلية العلوم المجلس الأعلى للأزهر

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