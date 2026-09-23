قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغة الإشارة.. الداخلية تحتفل باليوم العالمي للصم| فيديو
وزير الإسكان الفلسطيني: نحو مليوني فلسطيني يعيشون في 30% من مساحة قطاع غزة
القبض على 8 أشخاص يستغلون 10 أطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
هدية الرئيس لأبناء الصعيد.. تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج
بكام النهاردة؟.. الريال السعودي يتراجع في البنوك وهذا أعلى سعر للبيع
مرموش وهيثم وأزمة رأس الحربة.. كيف يحل حسام حسن لغز هجوم منتخب مصر أمام أنجولا؟
مهيب عبدالهادي يكشف موقف بيراميدز من ضم ياسر إبراهيم.. والعلاقات مع الأحمر جيدة
وزير الثقافة الإندونيسي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
مخدرات أون لاين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الممنوعات على السوشيال ميديا
قبل بيعها بالأسواق.. الداخلية تداهم مصنع لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة
انفجارات على الهواء.. هجمات روسية عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف
عقوبات أمريكية جديدة تنفذ اليوم على إيران.. والهدف شلّ قطاع الطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بدأت الدراسة بها هذا العام.. 3 تخصصات في كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح| صور

خلال زيارة كلية البنات الأزهرية بمطروح
خلال زيارة كلية البنات الأزهرية بمطروح
محمد شحتة

استقبلت كلية البنات الأزهرية بمطروح، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، في زيارة تفقدية للكلية، بحضور الدكتور وليد خليفة، عميد كلية البنات الأزهرية بمطروح، وعدد من قيادات الكلية، وذلك للوقوف على احتياجات الكلية ومتابعة سير العمل بها، إلى جانب بحث الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بكلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح.

وأكد الدكتور رمضان الصاوي، خلال الزيارة، على حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية لكلياتها، والوقوف على احتياجاتها، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تولي اهتمامًا كبيرًا بكليتيها في محافظة مطروح، وتحرص على دعم منظومة التعليم الأزهري بالمحافظة، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف العلمية والدعوية والمجتمعية.

وأكد أن انطلاق كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح يأتي في إطار هذا الاهتمام، ويمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص التعليم الجامعي الأزهري لأبناء المحافظة، بما يتيح لهم مواصلة دراستهم داخل محافظتهم، ويعزز من حضور جامعة الأزهر ورسالتها في المحافظات الحدودية.

انطلاق الدراسة في كلية العلوم الأزهرية

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة باحتياجات كلية البنات الأزهرية بمطروح، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال واستعدادات، إلى جانب الوقوف على الموقف النهائي للتجهيزات الخاصة بكلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح، التي تم إدراجها ضمن تنسيق القبول لهذا العام، تمهيدًا لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها، حيث تضم الكلية ثلاث شعب دراسية هي: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية.

وتوجه وفد جامعة الأزهر بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لما يقدمونه من دعم دائم وتعاون مثمر وحرص مستمر على تذليل العقبات ودعم مؤسسات جامعة الأزهر بالمحافظة، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل خدمة أبناء مطروح ودعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور وليد خليفة، أن انطلاق كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم الجامعي الأزهري بالمحافظة، مؤكدًا أن الاستعدادات النهائية للكلية تحظى بمتابعة مستمرة، بهدف استكمال التجهيزات اللازمة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال الطلاب، بما يعكس اهتمام جامعة الأزهر بدعم أبنائها في محافظة مطروح وتعزيز رسالتها العلمية والدعوية والمجتمعية.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، قد خصص مساحة 15 فدانًا لصالح جامعة الأزهر، بما يمثل دعمًا مهمًا لخطط الجامعة نحو التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية والخدمية بالمحافظة، ويعكس عمق التعاون والتنسيق بين جامعة الأزهر ومحافظة مطروح، وحرص الجانبين على توفير مقومات التوسع في التعليم الجامعي الأزهري وخدمة أبناء المحافظة. 

كلية البنات الأزهرية بمطروح جامعة الأزهر كلية العلوم الأزهرية للبنين محافظة مطروح التعليم الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

ترشيحاتنا

ارشيفي

بكين تتحدي واشنطن.. هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم تهديدات أمريكا

لافروف وروبيو في لقاء سابق

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الروسي اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة

صورة أرشيفية

اليمن .. تعليق إضراب معلمي وتربويي الساحل واستئناف الدراسة غدًا

بالصور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد