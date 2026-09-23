بدأت الدراسة بها هذا العام.. 3 تخصصات في كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح| صور

استقبلت كلية البنات الأزهرية بمطروح، الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، في زيارة تفقدية للكلية، بحضور الدكتور وليد خليفة، عميد كلية البنات الأزهرية بمطروح، وعدد من قيادات الكلية، وذلك للوقوف على احتياجات الكلية ومتابعة سير العمل بها، إلى جانب بحث الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة بكلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح.

وأكد الدكتور رمضان الصاوي، خلال الزيارة، على حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية لكلياتها، والوقوف على احتياجاتها، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والإداري، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تولي اهتمامًا كبيرًا بكليتيها في محافظة مطروح، وتحرص على دعم منظومة التعليم الأزهري بالمحافظة، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف العلمية والدعوية والمجتمعية.

وأكد أن انطلاق كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح يأتي في إطار هذا الاهتمام، ويمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص التعليم الجامعي الأزهري لأبناء المحافظة، بما يتيح لهم مواصلة دراستهم داخل محافظتهم، ويعزز من حضور جامعة الأزهر ورسالتها في المحافظات الحدودية.

انطلاق الدراسة في كلية العلوم الأزهرية

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة باحتياجات كلية البنات الأزهرية بمطروح، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال واستعدادات، إلى جانب الوقوف على الموقف النهائي للتجهيزات الخاصة بكلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح، التي تم إدراجها ضمن تنسيق القبول لهذا العام، تمهيدًا لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها، حيث تضم الكلية ثلاث شعب دراسية هي: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة الإسلامية.

وتوجه وفد جامعة الأزهر بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لما يقدمونه من دعم دائم وتعاون مثمر وحرص مستمر على تذليل العقبات ودعم مؤسسات جامعة الأزهر بالمحافظة، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل خدمة أبناء مطروح ودعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور وليد خليفة، أن انطلاق كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم الجامعي الأزهري بالمحافظة، مؤكدًا أن الاستعدادات النهائية للكلية تحظى بمتابعة مستمرة، بهدف استكمال التجهيزات اللازمة وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال الطلاب، بما يعكس اهتمام جامعة الأزهر بدعم أبنائها في محافظة مطروح وتعزيز رسالتها العلمية والدعوية والمجتمعية.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، قد خصص مساحة 15 فدانًا لصالح جامعة الأزهر، بما يمثل دعمًا مهمًا لخطط الجامعة نحو التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية والخدمية بالمحافظة، ويعكس عمق التعاون والتنسيق بين جامعة الأزهر ومحافظة مطروح، وحرص الجانبين على توفير مقومات التوسع في التعليم الجامعي الأزهري وخدمة أبناء المحافظة.