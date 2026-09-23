عميدة طب بنات الأزهر: المرحلة الجامعية تبني الشخصية وتثقل المهارات

شهدت كلية الطب بنات بالقاهرة – جامعة الأزهر، فعاليات استقبال الطالبات الجدد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات الكلية والجامعة، وممثلي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاءت الفعاليات بحضور: الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، والمهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذة تسنيم عمار، نائب مدير المشروعات بالمنظمة، وأحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ونادية السيد، مدير رعاية الطالبات بفرع البنات.

مرحلة مهمة في مسيرة الطالبات

وأكدت الدكتورة إيمان الشال، خلال كلمتها، أن بداية الحياة الجامعية تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الطالبات، لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، وإنما تمتد إلى بناء الشخصية، واكتساب المهارات والخبرات، معربة عن ترحيبها بالطالبات الجدد، ومتمنية لهن عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.

كما أشادت بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، وما يقدمه من برامج تدريبية، وأنشطة متنوعة، تستهدف تنمية مهارات الطلاب، وإتاحة فرص تساعدهم على الاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية.

ومن جانبه، رحب الأستاذ أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالطالبات الجدد، متمنيًا لهن بداية موفقة، وحياة جامعية مليئة بالنجاح والإنجاز، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تتيحها الجامعة، إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي.

وأشار إلى أن مرحلة الجامعة تمثل فرصة حقيقية أمام الطلاب، لاكتساب العديد من الخبرات والمهارات، وبناء علاقات وتجارب تساعدهم في تشكيل مستقبلهم، مؤكدًا حرص قطاع رعاية الطلاب على دعم الطلاب، وتوفير الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في تطوير شخصياتهم.

وفي كلمته، أوضح المهندس محمد جلال قطب، أن مشاركة «سفراء الأزهر» في استقبال الطلاب الجدد، تأتي في إطار حرص المنظمة على تعزيز التواصل مع طلاب جامعة الأزهر منذ بداية رحلتهم الجامعية، والتعريف بما يقدمه المشروع من فرص تدريبية وتنموية.

وأشار إلى تنوع البرامج التي ينفذها المشروع، والتي تشمل التدريب الحضوري، والتدريب عن بُعد «أونلاين»، فضلًا عن التعاون مع عدد من المؤسسات والجهات المختلفة، بما يتيح للطلاب فرصًا لاكتساب مهارات عملية، وخبرات متنوعة، تساعدهم على الاستعداد لمتطلبات الحياة العملية.

وتأتي مشاركة «سفراء الأزهر» في فعاليات استقبال الطالبات الجدد، ضمن توجه المشروع إلى توسيع نطاق التعاون مع كليات جامعة الأزهر، وتعزيز حضوره داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في تعريف الطلاب بالفرص التدريبية، والأنشطة المتاحة لهم، ودعم بناء شخصية الطالب، إلى جانب مساره الأكاديمي.