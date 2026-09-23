قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث لأسعار السلع الغذائية؟.. توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل
بعد وصول قيمة صفقة خوان بيزيرا .. الزمالك يصرف مستحقات فريق الكرة اليوم
إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عميدة طب بنات الأزهر: المرحلة الجامعية تبني الشخصية وتثقل المهارات

الدكتورة إيمان الشال
الدكتورة إيمان الشال
محمد شحتة

شهدت كلية الطب بنات بالقاهرة – جامعة الأزهر، فعاليات استقبال الطالبات الجدد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات الكلية والجامعة، وممثلي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاءت الفعاليات بحضور: الدكتورة إيمان الشال، عميدة الكلية، والمهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذة تسنيم عمار، نائب مدير المشروعات بالمنظمة، وأحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ونادية السيد، مدير رعاية الطالبات بفرع البنات.

مرحلة مهمة في مسيرة الطالبات

وأكدت الدكتورة إيمان الشال، خلال كلمتها، أن بداية الحياة الجامعية تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الطالبات، لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، وإنما تمتد إلى بناء الشخصية، واكتساب المهارات والخبرات، معربة عن ترحيبها بالطالبات الجدد، ومتمنية لهن عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.

كما أشادت بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، وما يقدمه من برامج تدريبية، وأنشطة متنوعة، تستهدف تنمية مهارات الطلاب، وإتاحة فرص تساعدهم على الاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية.

ومن جانبه، رحب الأستاذ أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالطالبات الجدد، متمنيًا لهن بداية موفقة، وحياة جامعية مليئة بالنجاح والإنجاز، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تتيحها الجامعة، إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي.

وأشار إلى أن مرحلة الجامعة تمثل فرصة حقيقية أمام الطلاب، لاكتساب العديد من الخبرات والمهارات، وبناء علاقات وتجارب تساعدهم في تشكيل مستقبلهم، مؤكدًا حرص قطاع رعاية الطلاب على دعم الطلاب، وتوفير الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجاتهم، وتسهم في تطوير شخصياتهم.

وفي كلمته، أوضح المهندس محمد جلال قطب، أن مشاركة «سفراء الأزهر» في استقبال الطلاب الجدد، تأتي في إطار حرص المنظمة على تعزيز التواصل مع طلاب جامعة الأزهر منذ بداية رحلتهم الجامعية، والتعريف بما يقدمه المشروع من فرص تدريبية وتنموية.

وأشار إلى تنوع البرامج التي ينفذها المشروع، والتي تشمل التدريب الحضوري، والتدريب عن بُعد «أونلاين»، فضلًا عن التعاون مع عدد من المؤسسات والجهات المختلفة، بما يتيح للطلاب فرصًا لاكتساب مهارات عملية، وخبرات متنوعة، تساعدهم على الاستعداد لمتطلبات الحياة العملية.

وتأتي مشاركة «سفراء الأزهر» في فعاليات استقبال الطالبات الجدد، ضمن توجه المشروع إلى توسيع نطاق التعاون مع كليات جامعة الأزهر، وتعزيز حضوره داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في تعريف الطلاب بالفرص التدريبية، والأنشطة المتاحة لهم، ودعم بناء شخصية الطالب، إلى جانب مساره الأكاديمي.

جامعة الأزهر الأزهر كلية الطب العام الدراسي الجديد الدكتورة إيمان الشال سفراء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

الحامل

اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

شلل الاحبال الصوتية

شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد