إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بأن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة عبر وسيط قطري في نيويورك.

شروطًا تشمل إنهاء الحرب

أضاف بأنه نقل إليها شروطًا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفته طهران بـ"الأعمال العدوانية" الأمريكية.

وأضاف بقائي أن شروط إيران تضمنت أيضًا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وفقًا لما ذكرته إرنا.

محادثات مطولة

وفي سياق متصل، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في بيان له، بأن الجانب الأمريكي "أجرى محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، الذين تنقلوا بين الجانبين طوال الوقت".

وأضاف ويتكوف في منشوره: "لقد اختتموا بنجاح جولة من المناقشات نأمل أن تكون بنّاءة وواعدة. وسيواصل الوسطاء عملهم".

