روبيو: الولايات المتحدة والسعودية اتخذتا خطوات تاريخية لتعميق شراكتهما الاستراتيجية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة والسعودية، اتخذتا خلال العام الماضي، خطوات تاريخية لتعميق شراكتهما الاستراتيجية.موجها التهنئة للمملكة بمناسبة اليوم الوطني.

وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، - "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بخالص التهاني إلى المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين، الذي يخلد ذكرى توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبد العزيز آل سعود. وفي هذا اليوم الذي يبعث على الفخر، نحتفي بما يتمتع به الشعب السعودي من كرم وطموح".

وأضاف "لقد اتخذت الولايات المتحدة والسعودية، خلال العام الماضي، خطوات تاريخية لتعميق شراكتنا الاستراتيجية، حيث أبرم الرئيس ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقيات بارزة لتوسيع نطاق الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية والتعاون الدفاعي بين البلدين، مما يعكس التزامنا المشترك بأمن المنطقة واستقرارها".

واختتم بيانه قائلا "اليوم، نحتفي بتراث السعودية وهويتها، ونتطلع إلى مستقبل يسوده السلام والازدهار لكلا البلدين".