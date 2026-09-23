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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت جهات التحقيق المختصة في سوهاج حبس طالب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإلقاء مخلفات حيوانية على فتاتين أثناء جلوسهما أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات حيوانية على فتاتين، ما أثار حالة من الاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل.

وعلى الفور، تم تكثيف جهود البحث وفحص مقطع الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاتين، وتبين أنهما شقيقتان، وتقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

وبسؤال الشقيقتين، أفادتا بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بإلقاء مخلفات حيوانية عليهما، وذلك يوم 18 سبتمبر الجاري، أثناء جلوسهما بأحد الأماكن المخصصة للجلوس أسفل أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

كما أسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، حيث تم ضبطه واقتياده إلى جهات التحقيق.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، موضحًا أن ما بدر منه كان بدافع اللهو، كما اعترف بقيامه بتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تقرر حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها.

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