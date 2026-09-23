نائب: الشراكة المصرية القبرصية ركيزة لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص، على ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ونيقوسيا، يعكس أهمية العلاقات المصرية القبرصية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، خاصة التعاون الأمني والعسكري.

تحديات متزايدة

وأضاف أن التعاون بين مصر وقبرص يمثل نموذجا للشراكات الإقليمية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن تعزيز التنسيق في المجالات الأمنية والدفاعية يسهم في دعم الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن التأكيد الرئاسي على محورية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يبرز أهمية هذه الآلية في تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، ودعم الأمن والاستقرار والتنمية، خاصة بعدما أكدت القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة العلمين في سبتمبر الجاري أن الآلية أصبحت نموذجا للتعاون الإقليمي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تعاون بين الدول الثلاث، وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم شعوبها ويدعم جهود تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا.