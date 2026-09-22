شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

يحدث شلل الأحبال الصوتية عندما تتعطل النبضات العصبية الواصلة إلى الحنجرة مما يؤدي إلى عدم القدرة على الكلام.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك اليكم أهم أسباب شلل شلل الاحبال الصوتية.

إصابة أثناء الجراحة

يمكن أن تؤدي عملية جراحية في الرقبة أو الجزء العلوي من الصدر أو بالقرب منهما إلى تلف الأعصاب التي تُغذي الحنجرة.

وتشمل العمليات الجراحية التي تنطوي على خطر الإصابة بشلل الأحبال الصوتية: العمليات الجراحية في الغدة الدرقية أو الغدد الدريقية، والمريء، والرقبة، والصدر.

إصابة في الرقبة أو الصدر

قد تؤدي الإصابة في الرقبة أو الصدر إلى إصابة الأعصاب التي تغذي الأحبال الصوتية أو الحنجرة نفسها.

السكتة الدماغية

تعوق السكتة الدماغية تدفق الدم في الدماغ، وقد تُتلِف الجزء المسؤول في الدماغ عن توجيه الرسائل إلى الحنجرة.

الأورام.

يمكن أن تنمو الأورام، سواء كانت سرطانية أو غير سرطانية، داخل العضلات أو الغضاريف أو الأعصاب التي تتحكم في عمل الحنجرة أو حولها. ويمكن أن يسبب هذا شلل الأحبال الصوتية.

الأمراض الفيروسية

يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى والأمراض الفيروسية، مثل داء لايْم وفيروس إيبشتاين-بار والهربس، التهابًا وتلفًا مباشرًا لأعصاب الحنجرة.



وهناك بعض الأدلة على أن الإصابة بعدوى فيروس كوفيد 19 قد تسبب شلل الأحبال الصوتية.



أمراض الجهاز العصبي

يمكن أن تؤدي أمراض الجهاز العصبي مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون إلى شلل الأحبال الصوتية