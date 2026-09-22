ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني في نيويورك

صرح صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا لمدة ثلاث ساعات مع الوفد الإيراني المتواجد في أمريكا للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، ووصف الاجتماع بالجيد.

وقال ترامب -في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة- "كان اجتماعا جيدا... من مصلحتهم التوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ولم يؤكد الجانب الإيراني هذا الاجتماع.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد صرح لشبكة "إن بي إس" في وقت سابق اليوم بأن ترامب منفتح على عقد اجتماع مع الإيرانيين في نيويورك "لأنه يعتقد أن التعامل مع الناس مهم إذا كنت تريد حل المشكلات". لكنه أضاف أنه لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع حتى الآن.

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مع ممثلي تسع دول عربية اليوم لمناقشة الحرب. وقالت مصادر إقليمية إنه من المتوقع أن تحث العديد من الدول ترامب على وقف التصعيد مع إيران والعمل على التوصل إلى اتفاق، بحسب "أكسيوس". دونالد ترامب، بأن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا لمدة ثلاث ساعات مع الوفد الإيراني المتواجد في أمريكا للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، ووصف الاجتماع بالجيد.

وقال ترامب -في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة- "كان اجتماعا جيدا... من مصلحتهم التوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ولم يؤكد الجانب الإيراني هذا الاجتماع.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد صرح لشبكة "إن بي إس" في وقت سابق اليوم بأن ترامب منفتح على عقد اجتماع مع الإيرانيين في نيويورك "لأنه يعتقد أن التعامل مع الناس مهم إذا كنت تريد حل المشكلات". لكنه أضاف أنه لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع حتى الآن.

ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مع ممثلي تسع دول عربية اليوم لمناقشة الحرب. وقالت مصادر إقليمية إنه من المتوقع أن تحث العديد من الدول ترامب على وقف التصعيد مع إيران والعمل على التوصل إلى اتفاق، بحسب "أكسيوس".