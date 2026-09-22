هاني أبوريدة يستقبل المدير التنفيذي الجديد لاتحاد شمال أفريقيا استعدادًا لبطولة الشباب في الإسماعيلية

استقبل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اتحاد شمال أفريقيا للعبة ، أمين موقو، المدير التنفيذي الجديد للاتحاد، بمناسبة تسلمه مهام عمله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، ورضا كريم، نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ويأتي اللقاء، بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا للشباب، والتي تقام في مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 24 سبتمبر الحالي وحتى 6 أكتوبر المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف لإنجاح البطولة.