منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يتوج ببطولة أفريقيا

توج منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بلقب بطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار عقب الفوز امام منتخب تونس بنتيجة 28-25 في النهائى.



وكان منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تأهل إلي النهائي عقب الفوز امام نظيره المغربي بنتيجة44-12، فى نصف نهائى البطولة

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين فى بطولة أفريقيا لكرة اليد كالتالي:





ـ حراس المرمى إبراهيم محمد، عبد الملك محمود، محمد رامي.

ـ جناح أيسر: أنس دعيس، ياسين أحمد فتحي.

ـ ظهير أيسر: محمود راضي، سيف الله عمرو، مؤمن النقيب.

ـ صانع ألعاب: زين عبد الوارث، معاذ السيد.

ـ ظهير أيمن: ياسين سعد، محمد وليد الشيخ، يوسف عمرو.

ـ جناح أيمن: حمزة سامي سيما، ياسين خالد حميدو.

ـ لاعب دائرة: عبد الرحمن بكر، أمير الشرقاوي، وآدم جلال.