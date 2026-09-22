منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يتوج ببطولة أفريقيا

توج منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بلقب بطولة أفريقيا المقامة في كوت ديفوار عقب الفوز امام منتخب تونس بنتيجة 28-25 في النهائى.
وكان منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تأهل إلي النهائي عقب الفوز امام نظيره المغربي بنتيجة44-12، فى نصف نهائى البطولة
وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين فى بطولة أفريقيا لكرة اليد كالتالي:
ـ حراس المرمى إبراهيم محمد، عبد الملك محمود، محمد رامي.
ـ جناح أيسر: أنس دعيس، ياسين أحمد فتحي.
ـ ظهير أيسر: محمود راضي، سيف الله عمرو، مؤمن النقيب.
ـ صانع ألعاب: زين عبد الوارث، معاذ السيد.
ـ ظهير أيمن: ياسين سعد، محمد وليد الشيخ، يوسف عمرو.
ـ جناح أيمن: حمزة سامي سيما، ياسين خالد حميدو.
ـ لاعب دائرة: عبد الرحمن بكر، أمير الشرقاوي، وآدم جلال.