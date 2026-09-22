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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحسابات الفلكية تكشف موعد غرة شهر رجب لعام 1448 هجريا

الحسابات الفلكية
الحسابات الفلكية
حنان توفيق

كشفت الحسابات الفلكية موعد شهر رجب لعام 1448 هجرياً ، ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة 1448 هجريا الموافق 9/12/2026.

غرة شهر رجب 1448 فلكيا


ووفقا الحسابات الفلكية تكون غرة شهر رجب 1448 هجريا فلكياً يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 ميلاديا.
 

التقويم الهجري


ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".
 

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعا لأول عام فيه.

الحسابات الفلكية التقويم الهجري الإسلامى

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