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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وجبات الإنقاذ.. أفكار أكلات سريعة للغداء والعشاء

افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة
رشا عوني

تبحث الأمهات عن أفكار أكلات سهلة وسريعة التحضير للغداء والعشاء، حيث نلجأ أحياناً لوجبات اقتصادية سريعة لا تحتاج وقت ولا مجهود خاصة مع عودة الدراسة وضرورة توفير وجبة غداء سريعة بعد عود الأطفال من المدارس، لذا نقدم لك في السطور التالية افكار اكلات سريعة و أكلات سهلة للعشاء ومنيو أكلات اقتصادية ..

وجبة للعشاء في10دقائق بدون فرن ولادقيق ولالحوم من أسهل وألذ ما يكون👌بمكونات بسيطة جدا✔️لاتفوتوها

أفكار أكلات سريعة

طاسة الباذنجان السريعة

تشوي مكعبات الباذنجان نصف سوى، ثم تضيف معها البصل، الفلفل، الطماطم، والبهارات، وتكسر فوقها البيض وتغطيها حتى تنضج.

الشكشوكة المصرية: تحمر البصل والفلفل وتضيف الطماطم والصلصة ثم البيض والكمون، وتُقدم مع العيش البلدي.

المكرونة المحمرة: تحمر المكرونة في قليل من الزيت أو السمن حتى تصبح ذهبية، ثم تغمرها بالمرقة أو الماء والصلصة وتتركها لتنضج في 10 دقائق.

اكلات سريعة للعشاء

اعمل غدا ايه النهاردة اقتصادي؟ 


-كوسة بالشاميل + سلطة

-ارز بالبسلة والجزر + بطاطس محمرة

-سمك فيليه + ارز صيادية + سلطة

-بصارة + عيش + مخلل

-مسقعة بالخل والتوم + بطاطس محمرة

البحث عن وصفات للعشاء أكثر من 15 وصفة مكتوبة - منتديات كيو للشركات العربية

أكلات خفيفة وسريعة

 

ساندويتشات التونة بالمايونيز: اخلط التونة مع الذرة، الخس، والمايونيز، وضعها في الخبز أو رول التورتيلا.

ميني بيتزا التوست: ضع شرائح التوست وعليها صلصة الطماطم، الجبن المبشور، والزيتون، ثم أدخلها الفرن أو الميكروويف لدقائق.

البيض المقلي بالجبنة والخضار: اقلي البيض مع شرائح الطماطم والفلفل الألوان ورشة موتزاريلا.

وصفات عشاء سريعة| مطبخ سيدتي

شرائح الدجاج المشوي

وتتماشى شرائح الدجاج المشوي المتبلة تماماً مع خبز التورتيلا أو الخبز اللبناني الرقيق لصنع لفائف الدجاج المشوي؛ حيث تضاف إليها شرائح من الخس والطماطم والمخلل، ويمكن تتبيلها بصوص الزبادي بالنعناع أو صوص المستردة بالعسل، وتوفر هذه اللفائف طعماً غنياً بلمسة خفيفة . 

اكلات سهلة وسريعة للغداء

طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة 

 

-عصجي اللحمة المفرومة بالبصل والبهارات

في طاجن ضيفي كمية من اللحم المفروم

ثم ضيفي كمية مناسبة من المكرونة البينا

وبعدها اسكبي صوص الطماطم بالثوم على المكونات

غطيها جيدا وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة 

طريقة عمل فيتوتشيني ألفريدو بالدجاج



اطهي الباستا بالطريقة المعتادة وهي السلق في ماء به ملح لمدة  7 دقائق

 مع الاحتفاظ بكوب من ماء سلق الباستا لاستخدامه لاحقًا في الصلصة.
 

صلصة ألفريدو:
قطّعي صدور الدجاج إلى شرائح رقيقة حوالي ½ سم وتبّليها بالملح والفلفل ومسحوق الثوم
أضيفي الزبدة وزيت الزيتون إلى مقلاة على نار متوسطة إلى عالية. 

اطهي الدجاج حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي فاتح، حوالي 4-5 دقائق.
أضيفي كريمة الطبخ واتركيها تغلي على نار هادئة.
أضيفي الباستا المسلوقة وجبنة البارميزان واطهي لمدة دقيقتين.

 إذا لزم الأمر، أضيفي بعض ماء سلق الباستا لتخفيف الصلصة.
أضيفي البقدونس المفروم وقلّبي جيدًا.

اكلات سريعة قدميها لعيلتك فى حر الصيف وطرى على قلبهم - اليوم السابع

طريقة عمل الحواوشي

- في وعاء، يخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل والطماطم والبقدونس والتوابل جيدًا.

- تفتح أرغفة الخبز البلدي بحذر دون فصلها بالكامل.

- تحشى الأرغفة بخليط اللحم وتوزع الحشوة بالتساوي داخل الخبز.

- يدهن الوجه الخارجي بقليل من السمن أو الزيت للحصول على قرمشة مميزة.

- يرص الحواوشي في صينية ويدخل فرنًا ساخنًا حتى يتحمر من الجانبين ويكتمل نضج اللحم.

- يقدم ساخنًا مع الطحينة والمخللات

بدون حيرة كل يوم.. صور أكلات سريعة وأفكار للغداء طوال الشهر

طريقة عمل مكرونة بالسجق

 

-شوحي السجق مع ملعقة زيت حتى يأخذ لون

-ضيفي البصل المقطع شرائح مع الفلفل الألوان

-ضيفي ملعقة صلصة جاهزة مع توابل بسيطة ملح وفلفل

-ضيفي ملعقة صغيرة من دبس الرمان ونصف كوب من الماء واتركي السجق ينضج

-ضيفي المكرونة المسلوقة على السجق والخضار وقلبي المكونات واتركيها تنضج على نار هادئة 5 دقائق .

7 وصفات للعشاء بالبطاطس | سوبر ماما

أكلات سهلة وسريعة للعشاء

 

بطاطس مسلوقة بالبيض

اسلقي البطاطس ثم اهرسيها وضيفي لها ملح وفلفل وملعقة زبدة ثم ضيفي لها البيض المقلي، وقدميها مع العيش والمخلل. 

كلوب سندوتش بالبيض

  1. سخّني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، واقلي البيض المخفوق حتى ينضج جيّداً. نكّهيه بالملح والفلفل وارفعيه عن النار. قسّميه إلى 4 أقسام.
  2. إقطعي شرائح خبز التوست إلى نصفين.
  3. في وعاء، إخلطي شرائح الدجاج و الخس والطماطم. نكّهي بالفلفل الحلو والملح، وأضيفي المايونيز والخردل. أخلطي المكونات جيداً.
  4. قسّمي الحشوة على 4 شرائح خبز توست (4 أنصاف) ورشّي فوقها الجبن المبشور.
  5.  ضعي قطعة من البيض المقلي فوق الجبن، وقطعة ثانية من الخبز على البيض. 
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