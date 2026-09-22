سلاف فواخرجي: سعيدة بمشاركتي في ملتقى «أولادنا» وتجربتي مع أدوار ذوي القدرات الخاصة

أقيمت ندوة بعنوان «أهمية ذوي القدرات الخاصة في السينما والفن»، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد فريد، والفنانة داليا البحيري، والفنانة سلاف فواخرجي، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود المملوك.

وتناولت الندوة أهمية حضور قضايا ذوي القدرات الخاصة في الأعمال السينمائية والفنية، ودور الفن في تقديم تجاربهم بصورة إنسانية، إلى جانب مناقشة تجارب عدد من المشاركين في تقديم شخصيات مرتبطة بذوي القدرات الخاصة.

وتحدثت الفنانة سلاف فواخرجي عن تجربتها مع هذه النوعية من الأدوار، مشيرة إلى أنها قدمت شخصية أم لطفل من ذوي القدرات الخاصة في فيلم «يوم صامت»، كما سبق أن قدمت شخصية أم كفيفة ضمن أعمالها الفنية.

وأشارت فواخرجي إلى أن علاقتها بقضايا ذوي القدرات الخاصة لم تقتصر على التمثيل، موضحة أنها سبق أن شاركت في أعمال تطوعية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة في سوريا.

وأعربت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات ملتقى «أولادنا»، مؤكدة أنها سعدت كثيرًا بطلب الفنانة سهير عبدالقادر مشاركتها في الملتقى، لما يمثله من مساحة تجمع الفن بأصحاب القدرات الخاصة وتسلط الضوء على مواهبهم وتجاربهم.

ويُقام ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة في دورته العاشرة، برئاسة الفنانة سهير عبدالقادر، وبرعاية وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

https://youtu.be/QZUl8cN5i9g?si=voTEpbQFCUSg-crd