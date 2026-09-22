قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتائج الشهادات المعادلة.. اللجنة العليا للتنسيق تجتمع مساء بعد غد الخميس لإعلانها
مران الأهلي.. الرباعي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي
خبير علاقات دولية: الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط ليس سهلًا
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يتوج ببطولة أفريقيا
تعديل موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس الرابطة المصرية
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة
ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا جيدا مع الوفد الإيراني في نيويورك
مشي عكس وصدم سيارة.. القبض على سائق تروسيكل بالقاهرة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
كان مثمرا.. ترامب: اجتماع أمريكي إيراني استمر 3 ساعات
من قلب الأمم المتحدة| النائب محمد أبو العينين يشارك في جلسات الجمعية العامة
ماكرون: ما يُسمى بالسلام في قطاع غزة مشهد يجعلنا جميعا نشعر بالخزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي: سعيدة بمشاركتي في ملتقى «أولادنا» وتجربتي مع أدوار ذوي القدرات الخاصة

الفنانة سلاف فواخرجي
الفنانة سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

أقيمت ندوة بعنوان «أهمية ذوي القدرات الخاصة في السينما والفن»، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد فريد، والفنانة داليا البحيري، والفنانة سلاف فواخرجي، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمود المملوك.

وتناولت الندوة أهمية حضور قضايا ذوي القدرات الخاصة في الأعمال السينمائية والفنية، ودور الفن في تقديم تجاربهم بصورة إنسانية، إلى جانب مناقشة تجارب عدد من المشاركين في تقديم شخصيات مرتبطة بذوي القدرات الخاصة.

وتحدثت الفنانة سلاف فواخرجي عن تجربتها مع هذه النوعية من الأدوار، مشيرة إلى أنها قدمت شخصية أم لطفل من ذوي القدرات الخاصة في فيلم «يوم صامت»، كما سبق أن قدمت شخصية أم كفيفة ضمن أعمالها الفنية.

وأشارت فواخرجي إلى أن علاقتها بقضايا ذوي القدرات الخاصة لم تقتصر على التمثيل، موضحة أنها سبق أن شاركت في أعمال تطوعية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة في سوريا.

وأعربت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات ملتقى «أولادنا»، مؤكدة أنها سعدت كثيرًا بطلب الفنانة سهير عبدالقادر مشاركتها في الملتقى، لما يمثله من مساحة تجمع الفن بأصحاب القدرات الخاصة وتسلط الضوء على مواهبهم وتجاربهم.

ويُقام ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة في دورته العاشرة، برئاسة الفنانة سهير عبدالقادر، وبرعاية وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، إلى جانب مكتبة مصر العامة.

https://youtu.be/QZUl8cN5i9g?si=voTEpbQFCUSg-crd

الفنانة سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

الدولار

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز أخذ قرض لسداد سلفة بالربا؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة

هل تعاد الصلاة إذا أُديت بنية خاطئة؟.. أمين الإفتاء يجيب

قضاء الصلوات الفائتة قبل سن البلوغ

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة قبل سن البلوغ؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد