دينا فؤاد تستعرض لياقتها البدنية من الجيم

نشرت الفنانة دينا فؤاد فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخطفت دينا فؤاد الأنظار وهي تؤدي التمارين الرياضية الشاقة من داخل أحدي صالات الجيم ،مما حاز الفيديو علي إعجاب متابعيها.

وتتميز دينا فؤاد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تلفت بها الأنظار من خلال اختيار ملابس وفساتين متنوعة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يمنحها حضورًا مميزًا في مختلف المناسبات.

