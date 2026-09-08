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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان قصير.. ظهور لافت لـ دينا فؤاد عبر إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
ميرنا محمود

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة جذابة لافته بفستان لامع قصير باللون البني ، حيث حازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وتتميز دينا فؤاد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تلفت بها الأنظار من خلال اختيار ملابس وفساتين متنوعة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا فؤاد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يمنحها حضورًا مميزًا في مختلف المناسبات.

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