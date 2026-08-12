دينا فؤاد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها من داخل حمام السباحة .. شاهد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت دينا فؤاد وهي تستمتع بالأجواء الصيفية من داخل حمام السباحة، حيث حازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



وتتميز دينا فؤاد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، التي تلفت بها الأنظار من خلال اختيار ملابس وفساتين متنوعة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا فؤاد في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة وغير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال والكلاسيكية، ما يمنحها حضورًا مميزًا في مختلف المناسبات.