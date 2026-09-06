أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

مع اقتراب بداية الدراسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، تستعد الأمهات لتجهيز افكار لانش بوكس المدرسة، وتقديم اكلات صحية للأطفال مناسبة للوقت الدراسي ، حيث يجب ان تتوفر العديد من المكونات الصحية داخل وجبة اللانش بوكس في المدرسة وتكون متنوعة ومختلفة وصحية لطفلك لرفع مستوى تركيزه .

أكلات صحية للأطفال في المدرسة

من أجل تحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال، هناك عدة مكونات يجب أن تحتويها الوجبة، ومنها:

السوائل الصحية: يجب تضمين الماء، الحليب، والعصائر الطبيعية في وجبات المدرسة، لضمان المحافظة على جسم الطفل رطبًا، ومحميًا من الجفاف.

يجب تضمين الماء، الحليب، والعصائر الطبيعية في وجبات المدرسة، لضمان المحافظة على جسم الطفل رطبًا، ومحميًا من الجفاف. الدهون الصحية: يجب عليك كأم إضافة الدهون الصحية لوجبة طفلِك، مثل المكسرات، الأفوكادو، وزيت الزيتون، نظرًا لدورها المهم في المحافظة على صحة الدماغ.

يجب عليك كأم إضافة الدهون الصحية لوجبة طفلِك، مثل المكسرات، الأفوكادو، وزيت الزيتون، نظرًا لدورها المهم في المحافظة على صحة الدماغ. البروتينات: البروتينات من المواد الغذائية التي تساهم في بناء العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، وهي موجودة بكثرة في الدجاج، البيض، واللحوم.

البروتينات من المواد الغذائية التي تساهم في بناء العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، وهي موجودة بكثرة في الدجاج، البيض، واللحوم. الحبوب الكاملة: الحبوب هي مصدر مهم للكربوهيدرات، والتي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة، ويمكن الحصول عليها من الشوفان، الأرز البني، والخبز الأسمر.

الحبوب هي مصدر مهم للكربوهيدرات، والتي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة، ويمكن الحصول عليها من الشوفان، الأرز البني، والخبز الأسمر. الخضروات والفواكه: يجب ألا تخلو وجبات المدرسة من قطع الفواكه والخضروات الملونة، حيث تجذب الألوان الزاهية نظر الأطفال للطعام، وتزود أجسامهم بالمعادن والفيتامينات.

يجب ألا تخلو وجبات المدرسة من قطع الفواكه والخضروات الملونة، حيث تجذب الألوان الزاهية نظر الأطفال للطعام، وتزود أجسامهم بالمعادن والفيتامينات. منتجات الألبان: منتجات الألبان معروفة باحتوائها على الكالسيوم الضروري لصحة أسنان وعظام الأطفال، لذلك يجب تقديمها لهم باستمرار، مثل الحليب، الزبادي، والجبن.

أفكار لانش بوكس اقتصادي للأطفال

1- ساندوتش جبنة رومي أو شيدر مذابة، مقرمشات بطعم الجبن، مكعبات من الفواكه موز وخوخ أو أي نوع.



2- ساندوتشات الجبن بالطماطم والخيار مع رشة من الكمون، شرائح صغيرة من الجبن والخيار بالكامل، قطع الموز والفراولة، علبة عصير



3-شرائح توست مدهونة بالجبنة، أو خضروات، مع حلقات من اللانشون أو شريحة بانيه، شرائح خس وخيار، طبق صغير يحتوي على فواكه مشكلة ومقطعة مكعبات.



4-سندوتشات فينو محشية جبنة ولانشون وحلقات من الزيتون، أصابع بطاطس مقلية، شرائح خيار وطماطم، علبة صغيرة من مشروب الحليب بالشيكولاتة.



5-شرائح من التوست المحمص في الزبدة ومضاف عليه دهنة قشطة، شرائح من الفراولة والموز، أو يمكن وضع أي أنواع أخرى من الفواكه المحببة لدى الأطفال.

سندوتشات مناسبة للانش بوكس

سندويشات التورتيلا: بالدجاج المشوي أو الجبن والخس.

سندويشات زبدة الفول السوداني والمربى:لتحضير سريع ومصدر طاقة.

سندويشات البيض: بيض مسلوق مع البروكلي المتبل أو البطاطس المهروسة.

سلطة خفيفة في اللانش بوكس

سلطة المكرونة الصغيرة: مع زيت الزيتون والذرة.

سلطة الفواكه: مزيج من الموز، التفاح، العنب، وشرائح من الجوافة.

الزبادي: مع الجرانولا والفواكه.

الخضروات: أصابع الجزر والخيار مع الحمص كوجبة خفيفة صحية.

افكار لانش بوكس للمدرسة

خبز الموز بالشوفان

إذا كنتِ تبحثين عن وجبات مدرسية صحية للاطفال، فإن وجبة خبز الموز والشوفان تُعد من أفضل الوجبات الخفيفة لليوم الدراسي.

المقادير

إليكِ مكونات خبز الموز والشوفان:

نصف كوب من دقيق الشوفان.

كوب ونصف من الحليب.

2 كوب من الزبادي (طبيعي أو بنكهة الفانيليا).

نصف حبة موز (مقطعة إلى شرائح).

ثلث كوب من المكسرات (جوز، لوز، أو بقان مفروم اختياري).

طريقة التحضير

خطوات التحضير بسيطة، وهي كالتالي:

في وعاء أو برطمان زجاجي، اخلطي دقيق الشوفان مع الحليب والزبادي حتى تمتزج المكونات جيدًا، ثم أضيفي الموز والمكسرات. غطِّي البرطمان أو الحاوية، وضعيها في الثلاجة طوال الليل، ثم استخدميه عند الحاجة، عن طريق خبزه في صينية مناسبة للخبز.

باستا الخضار

الباستا من المأكولات التي يحبها الكثير من الصغار، لذلك يمكنكِ تحضيرها وإضافة الخضار إليها، وتقديمها لطفلك ضمن وجبات المدرسة.

المقادير

يمكنك تحضير الباستا باستخدام تلك المكونات:

200 غرام من الباستا.

ملح حسب الرغبة.

زيت زيتون.

2 حبة فلفل مقطعة لشرائح رفيعة.

بصل، جزر، وكوسة.

ملعقة صغيرة زعتر جاف.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

طريقة التحضير

إليك خطوات التحضير:

قومي بسلق الباستا في ماء مغلي، مضافًا إليه الملح، حتى تنضج تمامًا. في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة، وأضيفي البصل، الجزر، الكوسة، والفلفل، واتركيهم معًا حتى تنضج الخضروات. أضيفي الباستا المسلوقة إلى الخضار في المقلاة، وقلبي جميع المكونات معًا لمدة دقيقة أو دقيقتين. أضيفي المزيد من زيت الزيتون، ثم رشي الزعتر والبقدونس المجفف، وامزجي جيدًا حتى تتوزع النكهات.

كيك التفاح الصحي

كيك التفاح من الوجبات التي يحبها الكثير من الأطفال، ويمكنكِ تحضيرها بطريقة صحية من خلال استبدال المكونات الضارة، بأخرى مفيدة.

المكونات

إليكِ قائمة بالمكونات التي يجب عليك تجهيزها مسبقًا:

2 كوب من التفاح المقشر والمفروم إلى قطع صغيرة.

2 كوب من الدقيق الكامل.

½ كوب من العسل.

½ كوب من الزبدة المذابة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

½ كوب من الحليب.

طريقة التحضير

خطوات تحضير كيك تفاح صحي ولذيذ:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وادهني قالب الكيك بالزبدة لمنع الالتصاق. في وعاء كبير، اخلطي العسل مع الزبدة المذابة حتى يمتزجا تمامًا، ثم أضيفي البيض، واخفقيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا. امزجي الدقيق الكامل، القرفة، الفانيليا، الملح، والبيكنج باودر، مع الخلط تدريجيًا، ثم أضيفي الحليب، واستمري في الخلط، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة. اخلطي قطع التفاح مع العجينة. اسكبي الخليط في القالب المحضر، وضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 45 - 55 دقيقة، حتى ينضج الكيك، ثم أخرجيه، وقدميه لأطفالِك.

6- ساندويش التورتيلا بالخضار

خبز التورتيلا من أكثر أنواع الخبز التي يمكنكِ كأم استخدامها في صنع السندوتشات المختلفة، وهذه إحدى الطرق المميزة لتحضيره.

المقادير

من مميزات تلك الوصفة، أن مكوناتها بسيطة، وسهل الحصول عليها، وهي كالتالي:

4 بيضات.

¼ كوب من الحليب.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب خضار مفروم (حسب الرغبة).

½ كوب جبن مبشور (اختياري).

زيت زيتون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير ساندوتش خبز التورتيلا بالخضار: