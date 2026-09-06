قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار النوم الصحيحة.. 19 دعاء داوم عليها رسول الله كل ليلة فاغتنمه
وزير الاستثمار: 13.2 مليار دولار حجم الاستثمارات خلال العام
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية
ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك
وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات
خروج طائرة شحن بوينج 767 عن المدرج أثناء هبوطها بمطار ميامي الدولي
بتروتريد توضح حقيقة شحنة المخلفات البترولية بميناء الإسكندرية وتتخذ الإجراءات القانونية
بمشاركة حسام عبد المجيد.. لودوجوريتس رازجراد يهزم لوكوموتيف صوفيا في الدوري البلغاري
حسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة
الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر
11 لانشاً وشراكة مع اليابان وربط إلكتروني بالمستشفيات.. تفاصيل خطة تطوير الإسعاف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رقم مرعب.. حسام المندوه يكشف عن الرقم الحقيقي لديون الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مديونيات النادي تخطت حاجز 3 مليارات جنيه عندما تسلم مجلس الإدارة الحالي مسئولية إدارة النادي في أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على التعامل مع هذه الأزمة وسداد المستحقات رغم ضخامة الالتزامات المالية.

وقال حسام المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن ديون الزمالك انخفضت حاليًا إلى أقل من 3 مليارات جنيه بفارق بسيط، موضحًا أن النادي يسدد ما يستطيع من مستحقات في ظل استمرار الأعباء المالية.

وأضاف: «ديون النادي عندما تسلم مجلس الإدارة الحالي المسؤولية تخطت 3 مليارات جنيه، وكان ذلك في أكتوبر 2023، والديون الآن لم تتحرك كثيرًا، لأننا ندير الأمور بالعافية، وبالكاد بنسدد حاجات بسيطة هنا أو هنا».

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن جانبًا كبيرًا من المديونيات مستحق لجهات سيادية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن النادي خاطب وزير المالية ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية لبحث آليات التعامل مع هذه المديونيات، سواء من خلال السداد أو استبدال جزء منها بأصول.

وأوضح أن المقترحات المطروحة تتضمن الاستفادة من بعض أصول النادي، مثل المحال الموجودة على سور النادي، والمحال أو الأكشاك داخله، إلى جانب إمكانية الاستفادة من العضويات في نادي ميت عقبة أو نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية.

وأكد أن مديونيات الزمالك لا تقتصر على الالتزامات المحلية، وإنما تشمل أيضًا قضايا دولية وديونًا ضريبية كبيرة، مشيرًا إلى أن النادي واجه تحديات مالية صعبة من أجل تأمين حصوله على الرخصة الأفريقية.

وقال: «بفضل الله ومحبي نادي الزمالك تم سداد مبلغ كبير جدًا للحصول على الرخصة الأفريقية»، موضحًا أن النادي سدد نحو 4 ملايين دولار في هذا الإطار، مشيدًا بالمحبين الذين ساهموا في سداد المديونيات، وكذلك بأعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في تحمل جانب من هذه الالتزامات.

وحول إمكانية حصول من ساهموا في سداد ديون النادي على مقابل أو أولوية في الاستثمارات المستقبلية، قال المندوه إن من ساهم في وقت الأزمة لا ينتظر عادةً مقابلًا مباشرًا، لكنه أكد أن هؤلاء سيكونون في مقدمة المستثمرين بالنادي عند بدء طرح فرص استثمارية.

وتطرق أمين صندوق الزمالك إلى ملف الاستدامة المالية، مؤكدًا أن الاعتماد على تبرعات ومساهمات المحبين وحده لا يمكن أن يكون الحل الدائم لأزمات النادي، لكنه يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأندية الجماهيرية، مشددًا على ضرورة استثمار شعبية الزمالك ومصادره وأصوله لخلق إيرادات مستدامة.

وأوضح أن مجلس الإدارة يعمل على عدد من المشروعات والأفكار لتحقيق الاستدامة المالية، من بينها تطبيق نادي الزمالك، وأرض النادي في 6 أكتوبر، والعضويات، مؤكدًا أن أرض أكتوبر يمكن أن تمثل مصدرًا كبيرًا للإيرادات، وتسهم في حل جانب من المشكلات المالية التي يواجهها النادي.

وأكد أن مجلس إدارة الزمالك يعمل في ظروف مالية صعبة بسبب تتابع الأزمات، وأن الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة هو استغلال شعبية النادي وأصوله ومشروعاته لتوفير مصادر دخل مستدامة، بما يقلل من الاعتماد على الحلول المؤقتة ويساعد على تجاوز أزمة المديونيات.

الزمالك نادي الزمالك لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

فيفي عبده

بعد تعرض فيفي عبده للكسر.. كل ما تود معرفته عن إصابتها

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

البروتين

اعرف كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد