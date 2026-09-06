رقم مرعب.. حسام المندوه يكشف عن الرقم الحقيقي لديون الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مديونيات النادي تخطت حاجز 3 مليارات جنيه عندما تسلم مجلس الإدارة الحالي مسئولية إدارة النادي في أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على التعامل مع هذه الأزمة وسداد المستحقات رغم ضخامة الالتزامات المالية.

وقال حسام المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن ديون الزمالك انخفضت حاليًا إلى أقل من 3 مليارات جنيه بفارق بسيط، موضحًا أن النادي يسدد ما يستطيع من مستحقات في ظل استمرار الأعباء المالية.

وأضاف: «ديون النادي عندما تسلم مجلس الإدارة الحالي المسؤولية تخطت 3 مليارات جنيه، وكان ذلك في أكتوبر 2023، والديون الآن لم تتحرك كثيرًا، لأننا ندير الأمور بالعافية، وبالكاد بنسدد حاجات بسيطة هنا أو هنا».

وأشار أمين صندوق الزمالك إلى أن جانبًا كبيرًا من المديونيات مستحق لجهات سيادية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن النادي خاطب وزير المالية ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية لبحث آليات التعامل مع هذه المديونيات، سواء من خلال السداد أو استبدال جزء منها بأصول.

وأوضح أن المقترحات المطروحة تتضمن الاستفادة من بعض أصول النادي، مثل المحال الموجودة على سور النادي، والمحال أو الأكشاك داخله، إلى جانب إمكانية الاستفادة من العضويات في نادي ميت عقبة أو نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية.

وأكد أن مديونيات الزمالك لا تقتصر على الالتزامات المحلية، وإنما تشمل أيضًا قضايا دولية وديونًا ضريبية كبيرة، مشيرًا إلى أن النادي واجه تحديات مالية صعبة من أجل تأمين حصوله على الرخصة الأفريقية.

وقال: «بفضل الله ومحبي نادي الزمالك تم سداد مبلغ كبير جدًا للحصول على الرخصة الأفريقية»، موضحًا أن النادي سدد نحو 4 ملايين دولار في هذا الإطار، مشيدًا بالمحبين الذين ساهموا في سداد المديونيات، وكذلك بأعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في تحمل جانب من هذه الالتزامات.

وحول إمكانية حصول من ساهموا في سداد ديون النادي على مقابل أو أولوية في الاستثمارات المستقبلية، قال المندوه إن من ساهم في وقت الأزمة لا ينتظر عادةً مقابلًا مباشرًا، لكنه أكد أن هؤلاء سيكونون في مقدمة المستثمرين بالنادي عند بدء طرح فرص استثمارية.

وتطرق أمين صندوق الزمالك إلى ملف الاستدامة المالية، مؤكدًا أن الاعتماد على تبرعات ومساهمات المحبين وحده لا يمكن أن يكون الحل الدائم لأزمات النادي، لكنه يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الأندية الجماهيرية، مشددًا على ضرورة استثمار شعبية الزمالك ومصادره وأصوله لخلق إيرادات مستدامة.

وأوضح أن مجلس الإدارة يعمل على عدد من المشروعات والأفكار لتحقيق الاستدامة المالية، من بينها تطبيق نادي الزمالك، وأرض النادي في 6 أكتوبر، والعضويات، مؤكدًا أن أرض أكتوبر يمكن أن تمثل مصدرًا كبيرًا للإيرادات، وتسهم في حل جانب من المشكلات المالية التي يواجهها النادي.

وأكد أن مجلس إدارة الزمالك يعمل في ظروف مالية صعبة بسبب تتابع الأزمات، وأن الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة هو استغلال شعبية النادي وأصوله ومشروعاته لتوفير مصادر دخل مستدامة، بما يقلل من الاعتماد على الحلول المؤقتة ويساعد على تجاوز أزمة المديونيات.