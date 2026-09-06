قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب.. كم سعر عيار 18 الآن
الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة ونعالج التحديات بإصلاحات اقتصادية
ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك
وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات خلال آخر 5 سنوات
خروج طائرة شحن بوينج 767 عن المدرج أثناء هبوطها بمطار ميامي الدولي
بتروتريد توضح حقيقة شحنة المخلفات البترولية بميناء الإسكندرية وتتخذ الإجراءات القانونية
بمشاركة حسام عبد المجيد.. لودوجوريتس رازجراد يهزم لوكوموتيف صوفيا في الدوري البلغاري
حسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة
الصحة العالمية تطمئن المصريين قبل الدراسة: لا خوف من إيبولا وماربورغ.. والوضع الوبائي مستقر
11 لانشاً وشراكة مع اليابان وربط إلكتروني بالمستشفيات.. تفاصيل خطة تطوير الإسعاف المصري
ركلة جزاء غير صحيحة.. قرارات حاسمة للجنة الحكام في الوقائع المثيرة بمباريات الأهلي والزمالك والجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موازنة خاصة ورقابة مشددة.. ضوابط صارمة للصناديق والحسابات الخاصة

قانون المالية العامة
قانون المالية العامة
حسن رضوان

وضع قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ضوابط واضحة لإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة، حيث حظر إنشاء أي صندوق أو حساب خاص إلا بموجب قانون، بما يضمن إحكام الرقابة على الموارد المالية وآليات إنفاقها.

وجاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 7 من القانون، التي حددت الإطار القانوني المنظم للصناديق والحسابات الخاصة والموارد المخصصة لها.

تخصيص الموارد لبرامج واستخدامات محددة

وأجاز القانون، مع عدم الإخلال بأي نص خاص، تخصيص موارد معينة لبرامج أو استخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، على أن يتم ذلك بقانون.

ويأتي هذا التنظيم لضمان ارتباط الموارد المخصصة بالغرض الذي أنشئت من أجله، وعدم استخدامها خارج الأطر والضوابط المحددة قانونًا.

وحدة مالية على مستوى الجهة

ونصت المادة 7 على اعتبار الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة.

كما أجاز القانون النقل بين اعتماداتها وأرصدتها، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك بعد أخذ رأي الوزارة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

موازنة مستقلة للصندوق أو الحساب الخاص

وألزم القانون بإعداد موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب خاص، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المالية العامة الموحد.

وتتولى موارد الصندوق أو الحساب الخاص تمويل برامجه واستخداماته، بما يربط بين الموارد المتاحة وأوجه الإنفاق المقررة لها.

إلزام بإظهار الإيرادات والمصروفات في الحساب الختامي

كما شدد القانون على ضرورة مراعاة تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.

ويعكس هذا النص توجه القانون نحو تعزيز الانضباط المالي وإحكام عرض البيانات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة ضمن الحسابات الختامية للجهات التابعة لها.

قانون المالية العامة الموحد الصناديق الحسابات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

سيف وعمر

لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

سيف زاهر

حارس مرمى جديد .. سيف زاهر يكشف مفاجآت في حسابات حسام حسن للمنتخب

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

لدعم السياحة والتوسع العمراني.. محطة تحلية جديدة بمرسى علم بطاقة 10 آلاف م³ يوميًا

خلال الافتتاح

افتتاح معرض «أهلاً مدارس 2026» في الإسماعيلية بتخفيضات تصل إلى 35%

صورة موضوعية

بعد سنوات من التعثر.. محافظ البحر الأحمر يسلم 97 وحدة سكنية لمستحقيها بمرسى علم

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد