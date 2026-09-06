بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

نشرت زوجة الفنان ماجد المصري ، رانيا أبو النصر صور جديدة له عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، احتفالا بعيد ميلادها.

تفاصيل إطلالة زوجة ماجد المصري

وظهرت زوجة ماجد المصري بإطلالة أنيقة و مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا فضى لامع كشف عن أناقتها وجمالها.

وتتميز زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدل.

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي أنيق بمجموعة من المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



