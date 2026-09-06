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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

مصطفي محمد
مصطفي محمد
علا محمد

كشف الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، شروط عودة مصطفى محمد، مهاجم كونيا سبور التركي، إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة تؤهله للعودة إلى حسابات الجهاز الفني.

وقال الكابتن أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه الكابتن، المذاع على قناة DMC: "الجميع يعرف طبيعة الكابتن حسام حسام المدير الفني لمنتخب مصر، هو شخصية طيبة وعلاقته باللاعبين جيدة".

وتابع: "مصطفى محمد قد يعود لقائمة منتخب مصر خلال الفترة القادمة ولكن بشروط خاصة من الكابتن حسام حسن".

وأكمل: "من أهم شروط عودة مصطفى محمد أن يشارك بصفة أساسية مع كونيا سبور، ويقدم مستويات مميزة ويكون مؤثرًا مع فريقه".

وأوضح أحمد حسن: "مصطفى محمد مهاجم متميز، وتألقه وظهوره بشكل قوي مع ناديه سيكونان من أبرز العوامل التي تساعده على العودة لصفوف المنتخب المصري".

وأضاف: "عودة مصطفى محمد قد تتطلب أيضًا اعتذاره للجهاز الفني عما بدر منه، على غرار ما حدث مع إمام عاشور، خاصة أن اللاعب كان مستاءًا من عدم مشاركته في المباريات".

واستكمل: "تصريحات أدم وطني وكيل اللاعب أثرت على علاقته مع الكابتن حسام حسن، وأيضًا الوكيل تسبب في توتر العلاقات بين الأهلي وإمام عاشور، ولكن وتألق مصطفى محمد سيكون العامل الأهم في عودته".

وتطرق أحمد حسن إلى العلاقة بين حسام حسن ومصطفى محمد، مشيرًا إلى وجود تأثيرات مرتبطة ببعض التصريحات والمواقف السابقة، مؤكدًا أن تألق اللاعب مع فريقه يمكن أن يساهم في إنهاء الأزمة سريعًا، وتألق مصطفى محمد سيكون العامل الأهم في عودته.

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