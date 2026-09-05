كونيا سبور يخسر أمام إيرزوروم بمشاركة مصطفي محمد

حقق فريق إيرزوروم سبور فوزًا ثمينًا على حساب كونيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز.

وسجل إيرين توزلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه الأفضلية ويحافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وشهد اللقاء الظهور الأول للنجم المصري مصطفى محمد بقميص كونيا سبور، بعدما شارك كبديل مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46، عقب انتقاله حديثًا إلى الفريق التركي قادمًا من نانت الفرنسي.

وبهذه النتيجة، رفع إيرزوروم سبور رصيده إلى 4 نقاط، بينما واصل كونيا سبور نتائجه السلبية، بعدما تجمد رصيده عند صفر من النقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة.