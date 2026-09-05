علاء ميهوب: الشحات عنده حلول ولازم يكون له دور في كل مباراة مع الأهلي

أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات لاعب مؤثر وقادر على صناعة الفارق مع الفريق الأحمر، مشددًا على ضرورة منحه دورًا أكبر خلال المباريات المقبلة.

الأهلي

وقال علاء ميهوب، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «جالي في ملعبي»: «حسين الشحات لاعب مؤثر وبيصنع الفارق لما بيشارك، ولازم يكون له دور في كل مباراة حتى لو 45 دقيقة».

وأضاف: «لكن إنه ينزل 7 أو 8 دقايق ده مش صح، حسين عنده حلول، وهو دايمًا بيبقى عايز يبقى كويس».

وشدد ميهوب على أهمية الاستفادة من خبرات وإمكانيات حسين الشحات، خاصة أنه يمتلك القدرة على تقديم الإضافة وصناعة الفارق عندما يحصل على فرصة المشاركة لفترة زمنية كافية.