ريمونتادا.. كريستال بالاس يهزم فولهام 3-2 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق كريستال بالاس في الفوز على فولهام بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي فولهام كل من جوشا كينج وبالاسيوس في الدقيقتين 11 و42، بينما سجل أهداف كريستال بالاس كل من تيريك متشيل "هدفين" وبين تشايلويل في الدقائق 35 و54 و77 من عمر المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي فولهام وكريستال بالاس تشكيل مواجهتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ 13 بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد فولهام دون نقاط ليحتل المركز الـ18.

جاء تشكيل فولهام كالتالي:

جاء تشكيل كريستال بالاس كالتالي: