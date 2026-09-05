إشارات خادشة.. ضبط عاطلين تعديا على سيدة في الشارع بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخصين بالتعدى عليها بالسب والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء بالقليوبية.





بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر (ممرضة)، وبسؤالها قررت بتضررها من شخصين لقيامهما بتاريخ 1 الجارى بمعاكستها والتعدى عليها بالسب والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول العبور.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما، الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما عاطلان مقيمان بدائرة القسم.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





