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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير المديرية يتفقد مركز شباب كفر البطيخ بدمياط بعد حل مجلس إدارته

مركز شباب
مركز شباب
زينب الزغبي

أجرى الدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، متابعة ميدانية لمركز شباب كفر البطيخ، وذلك في أعقاب حل مجلس إدارة المركز، للتأكد من انتظام العمل والحفاظ على سير الأنشطة والخدمات المقدمة لأعضاء المركز ورواده.

وتضمنت المتابعة الاطلاع على عدد من الدفاتر والسجلات الخاصة بالمركز، ومراجعة مدى انتظام الأعمال الإدارية وتحديث البيانات وتسجيل الأنشطة، إلى جانب الوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان حسن سير العمل خلال المرحلة الحالية.

كما تفقد الدكتور حسام أبو سالم الملعب بالمركز، لمتابعة حالته والوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال الأنشطة والممارسات الرياضية، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لاستغلاله بالشكل الأمثل لخدمة النشء والشباب.

وشدد مدير المديرية خلال جولته على أهمية الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب، والحفاظ على جميع محتويات وممتلكات المركز، مع ضرورة استمرار تقديم الأنشطة والخدمات دون تأثير على رواد المركز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وأكد الدكتور حسام أبو سالم أن المتابعة الميدانية تأتي ضمن خطة المديرية للارتقاء بمستوى الأداء داخل مراكز الشباب، وتعزيز الرقابة والمتابعة الإدارية والفنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من مراكز الشباب باعتبارها إحدى أهم المؤسسات التي تخدم النشء والشباب وتوفر لهم بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بدمياط متابعة مراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل ورفع كفاءة المنشآت وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح أعضاء مراكز الشباب وروادها.

دمياط محافظ دمياط مركز شباب الشباب والرياضة

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