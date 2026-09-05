الجيش الإيراني يتوعد واشنطن: ضرباتنا على السفن الأمريكية ستكون أشد

توعد الجيش الإيراني بتصعيد الهجمات على السفن الأمريكية، محذرًا من أن ضرباته ستكون «أشد» إذا واصلت واشنطن ما وصفها بالأعمال العدائية والحصار المفروض على إيران.

وقال الجيش الإيراني إن استمرار الولايات المتحدة في إجراءاتها ضد طهران سيقابل برد عسكري أقوى، في رسالة تعكس تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، خصوصًا في مياه الخليج وبحر عمان.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية مهاجمة الولايات المتحدة للسفن الإيرانية في الخليج وبحر عُمان، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل «جريمة حرب» وتهديدًا لأمن الملاحة في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران عازمة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية في مواجهة ما وصفته بالأعمال العدائية الأمريكية، بما في ذلك الحصار البحري.