سعر الدولار اليوم 5 سبتمبر 2026.. أسعار الشراء والبيع بالبنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديث، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، في حين بلغ في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، ووصل في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك الكويت الوطني 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

ما سعر الدولار اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري؟

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لأسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية.

وبحسب آخر تحديث الوارد، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يأتي ضمن أسعار الدولار المعلنة في البنوك محل المتابعة اليوم.

وتستحوذ أسعار الدولار على اهتمام واسع، نظرًا إلى ارتباط سعر العملة الأمريكية بعدد من التعاملات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب متابعة حركة أسعار الشراء والبيع بصورة مستمرة.

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لماذا تتغير قيمة سعر الدولار أمام العملات الأخرى؟

ترتبط قيمة الدولار بمجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في قوته أمام العملات الأخرى، ويرى الخبراء أن من أبرز هذه المحركات قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، إلى جانب تأثير الأحداث السياسية المفاجئة التي يمكن أن تنعكس على حركة العملة وتغير مستوياتها.

وتجتمع هذه العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في التأثير على قيمة الدولار، ما يجعل متابعة أسعار الشراء والبيع في البنوك من الموضوعات التي تحظى باهتمام مستمر لدى المتعاملين مع العملة الأمريكية.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 في البنك الأهلي المصري 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وفق آخر الأسعار الواردة في البيانات محل التقرير.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في بنك قناة السويس 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في المصرف المتحد 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

بلغ سعر الدولار اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك الكويت الوطني 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة.

وتكتمل بذلك قائمة أسعار الدولار محل المتابعة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، والتي توضح مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية في عدد من البنوك، مع استمرار الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية.