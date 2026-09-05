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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بتروح فين؟.. عمرو أديب يوجه انتقادًا لاذعًا للمسؤولين بشأن قطع الأشجار

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود زيدان

وجه الإعلامي عمرو أديب انتقادات وتساؤلات حادة بشأن ملف قطع الأشجار وتجريد كورنيش النيل من غطائه الأخضر، مشيراً إلى أن التصرف في تلك الأشجار يثير الكثير من علامات الاستفهام والغموض.

وتساءل أديب، خلال برنامجه، بنبرة استنكار عن المصير النهائي لتلك الأشجار المقطوعة، قائلاً: «أنا أتحدى حد يقول لي الأشجار دي راحت فين، أنا أظن إنه هيكون هناك خجل كبير من الإجابة على السؤال.. الأشجار اللي بتتقطع دي بتروح فين؟.. أتحدى حد النهاردة يطلع يقول الأشجار بتروح فين.. لأنه قلبك هيتقطع على اللي بيحصل».

وأوضح أديب أن قيمة تلك الأشجار تكمن في كونها معمرة وعاشت لعقود طويلة وتتكيف طبيعياً، قائلاً: «أنا أعلم كمان أن هذه الأشجار قد عاشت 30 و40 سنة من غير نقطة مياه، من غير عيا، من غير أي حاجة، هو يعني كان حد بيعدي عليها ياخد باله منها، يقصقصها، يقطعها؟».

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