أستاذ بالمعهد القومي للتغذية: مش بناكل البيض والفراخ نية عشان نصاب بالسالمونيلا

أكد الدكتور مجدي نزيه، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، أن خطورة السالمونيلا تأتي من انتقالها من الغذاء النيئ للفرد.

وقال نزيه، في مداخلة في التغطية الخاصة التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة “صدى البلد”: "إحنا مش بناكل البيض والفراخ نية، والسالمونيلا ميكروب بيموت عند درجة حرارة 80 مئوية، والفراخ بتستوي والبيض بيستوي، ولا علاقة بين العدوى بالسالمونيلا وبين اللي بياكل بيض وفراخ".

وأكمل: "يجب أن يكون هناك 3 بلانشات تقطيع في كل منزل من أجل الحفاظ على الصحة العامة للإنسان، البلانشا الأولى تكون للحوم والأسماك والفراخ".

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، أن البلانشا الثانية تكون للأغذية الباردة مثل الفلامنك واللحوم الباردة والأجبان، وأخيرا بلانشا لتقطيع الخضراوات خاصة الطازجة وهي السلطة.

ولفت إلى أن هذا بهدف عدم التلوث الخلطي بين مادة غذائية وأخرى، لأن الأغذية الحيوانية يكون فيها من الطبيعي ميكروبات وحتى هذا يكون في الإنسان، والدليل على ذلك أن أدوات المائدة وفرشاة الأسنان لا تستخدم من شخص لآخر.

واختتم الدكتور مجدي نزيه، أستاذ بالمعهد القومي للتغذية، أنه من المعروف في الطبيعة تحاوطنا كمية من البكتيريا والفيروسات بشكل كبير، والأهم هو كيفية التعامل معها.