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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد جدل السالمونيلا.. فوائد غير متوقعة للبيض والدواجن يجب أن تعرفها

البيض
البيض
ريهام قدري

يعتبر البيض والدواجن من الأطعمة الأساسية على المائدة المصرية، ومع انتشار بعض المعلومات التي تحذر من تناولهما أو تقلل من فوائدهما، تؤكد المصادر الغذائية أن كلا منهما يوفر مجموعة مهمة من العناصر الغذائية، خاصة البروتين والفيتامينات والمعادن، عند تناولهما ضمن نظام غذائي متوازن.

وتعد الدواجن مصدرا جيدا للبروتين والفوسفور وعدد من فيتامينات مجموعة B، كما أن لحوم الدواجن تحتوي على دهون أقل من معظم قطع اللحوم الحمراء، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".

أما البيض، فيتميز باحتوائه على بروتين كامل وسهل الهضم، إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها الكولين وفيتامين B12 وفيتامين A، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين.

ومن الفوائد التي قد لا يعرفها البعض أن البيض يعد من المصادر الغذائية المهمة لـ الكولين، وهو عنصر ضروري يدخل في وظائف الدماغ والذاكرة والتفكير، وتحتوي البيضة المسلوقة الكبيرة على نحو 147 ملجم من الكولين، وفقا للمعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة.

كما توفر الدواجن الكولين أيضا، حيث تحتوي حصة من صدر الدجاج المطهو بوزن 3 أونصات على نحو 72 ملجم منه.

ويعد البيض والدواجن كذلك من مصادر فيتامين B12، وهو فيتامين يحتاجه الجسم لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما يلعب دورا مهما في وظائف وتطور خلايا المخ والأعصاب.

ورغم الفوائد الغذائية، فإن طريقة التحضير تظل عاملا مهما، فالدجاج المقلي بكميات كبيرة من الدهون يختلف غذائيا عن الدجاج المشوي أو المطهو بطريقة صحية. كما ينصح بطهي البيض جيدا والتعامل معه وتخزينه بطريقة صحيحة لتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، خاصة بسبب احتمالية وجود بكتيريا السالمونيلا.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، 

البيض فوائد البيض بيض

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