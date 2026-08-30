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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«سوهاج الجديدة» تحت القبة.. طلب إحاطة لتحسين الطرق والمواصلات واستكمال الخدمات

النائب الدكتور مختار همام مرسي
النائب الدكتور مختار همام مرسي
فريدة محمد

فتح النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، ملف الخدمات بمدينة سوهاج الجديدة، مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل لاستكمال المرافق والخدمات الأساسية، ورفع كفاءة الطرق والمواصلات، بما يعزز قدرة المدينة على جذب السكان والاستثمارات.

وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التحديات التي تواجه المدينة وضعف مستوى بعض الخدمات بها، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات الإسكان والبنية الأساسية يتطلب ترجمتها إلى خدمات متكاملة وحياة مستقرة للسكان.

 

استثمارات ضخمة وخدمات تحتاج إلى استكمال

وأوضح مختار همام أن مدينة سوهاج الجديدة شهدت تنفيذ استثمارات كبيرة في الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، إلا أنها لا تزال تواجه عددًا من التحديات التي تؤثر على قدرتها على استقطاب مزيد من السكان والمستثمرين وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وأشار إلى أن عددًا من المواطنين والمستثمرين تقدموا بشكاوى بشأن بطء بعض الإجراءات داخل جهاز المدينة، وتأخر إصدار بعض التراخيص والموافقات، إلى جانب الحاجة لتطوير قنوات التواصل وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

 

تبسيط الإجراءات وتحسين أداء جهاز المدينة

وطالب النائب بسرعة تطوير الجهاز الإداري لمدينة سوهاج الجديدة وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في إنهاء مصالح المواطنين والمستثمرين في أسرع وقت، ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأكد أن تحسين الأداء الإداري يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع المواطنين على الانتقال والاستقرار داخل المدينة.

 

مدارس ومستشفيات وأسواق.. مطالب باستكمال الخدمات

وشدد همام على ضرورة الإسراع في تشغيل واستكمال المدارس والمنشآت الصحية والأسواق والمراكز الخدمية والمصالح الحكومية داخل المدينة.

وأوضح أن توفير هذه الخدمات في أماكن إقامة المواطنين يقلل من حاجتهم إلى الانتقال لمدينة سوهاج لإنجاز مصالحهم أو الحصول على الخدمات الأساسية، ويجعل المدينة أكثر قدرة على توفير حياة مستقرة ومتكاملة لسكانها.

 

الطرق والرصف في صدارة المطالب

وطالب وكيل لجنة الإسكان برفع كفاءة الطرق واستكمال أعمال الرصف والبنية التحتية، إلى جانب تكثيف حملات إزالة مخلفات البناء والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد أن تحسين شبكة الطرق ورفع مستوى النظافة والصيانة يمثلان جزءًا أساسيًا من تطوير البيئة العمرانية وجذب السكان والاستثمارات.

 

النقل والمواصلات.. مفتاح جذب السكان

ودعا النائب إلى وضع خطة واضحة لتوفير وسائل نقل منتظمة ومستقرة تربط سوهاج الجديدة بمدينة سوهاج والمراكز والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن توافر منظومة نقل فعالة يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تشجع المواطنين على السكن في المدن الجديدة، كما تسهم في تسهيل حركة العاملين والمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.

 

جدول زمني واضح لمشروعات التطوير

وطالب مختار همام وزارة الإسكان بالإعلان عن جداول زمنية واضحة لاستكمال أعمال التطوير والخدمات والمرافق، مع وضع آليات فعالة لمتابعة شكاوى المواطنين وقياس سرعة الاستجابة لها.

وأكد أن وجود جدول زمني معلن يتيح متابعة معدلات التنفيذ ويعزز ثقة المواطنين في خطط تطوير المدينة.

 

تحويل الاستثمارات إلى حياة متكاملة

وشدد النائب على أن النهوض بمدينة سوهاج الجديدة يمثل ضرورة للاستفادة من حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في المشروع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل هذه الاستثمارات إلى خدمات متكاملة وحياة مستقرة وفرص حقيقية للسكن والاستثمار.

واختتم همام بالتأكيد على أن المدينة تحتاج إلى تحرك عاجل لرفع مستوى الخدمات والمرافق، وتحسين الأداء الإداري والنقل، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين ويدعم جهود التنمية بمحافظة سوهاج.

الإسكان سوهاج مدينة سوهاج الجديدة

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