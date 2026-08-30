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اليونان توقع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونان توقع أكبر صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار

طائرة هيرميس Hermes 900 المسيرة الإسرائيلية
طائرة هيرميس Hermes 900 المسيرة الإسرائيلية
خاطر عبادة

توقع اليونان وإسرائيل، غدا الإثنين في تل أبيب، اتفاقاً دفاعياً بقيمة 3.6 مليار دولار لتزويدها بمنظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، في ما وصفته صحيفة "جيروزالم بوست" بأنه "أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل".


وتأتي الصفقة التي استغرقت المفاوضات بشأنها 3 سنوات في إطار تعميق التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة ما وصفتها أثينا بـ"التهديدات المحتملة".

"درع أخيل".. شبكة دفاع متكاملة لأول مرة

بحسب الصحيفة الإسرائيلية، أطلقت اليونان على الصفقة اسم "درع أخيل". وستحصل بموجبها ولأول مرة على شبكة دفاع جوي متكاملة تضم عدة طبقات اعتراض.


وتشمل المنظومة: منظومة "مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ الثقيلة والباليستية، منظومة "سبايدر" المتنقلة لمواجهة الطائرات المسيّرة والأهداف منخفضة الارتفاع، منظومة "باراك إم إكس" المخصصة للدفاع ضد الطائرات والصواريخ.
كما ينص الاتفاق على إنشاء مركز قيادة وتحكم في اليونان لإدارة وتشغيل الأنظمة وعمليات الإطلاق، على غرار النموذج الإسرائيلي، وباستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة “جيروزالم بوست” إن اليونان تنوي استخدام هذه الأنظمة لمواجهة "التهديدات المحتملة من تركيا وإيران".


توقيع الاتفاق وتفاصيل القيمة


من المقرر أن يوقع الوفد اليوناني الاتفاق مع وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وبلغت قيمة الصفقة 3.6 مليار دولار، وهو رقم يقل قليلاً عن التقديرات الأولية.


وبهذه القيمة تتجاوز الصفقة الرقم القياسي السابق لصادرات الدفاع الإسرائيلية، والذي سجلته صفقة بيع منظومة "آرو 3" الصاروخية لألمانيا عام 2023 بقيمة 3.5 مليار دولار.


تعاون دفاعي متصاعد في شرق المتوسط


وتعد اليونان بالفعل زبوناً رئيسياً للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، حيث سبق أن اشترت صواريخ وقنابل وطائرات مسيّرة من عدة شركات إسرائيلية.

وتندرج الصفقة الجديدة ضمن تعاون دفاعي ثلاثي متنامٍ بين إسرائيل وقبرص واليونان، شهد خلال الأشهر الأخيرة تكثيفاً للمناورات العسكرية المشتركة في شرق البحر المتوسط.

اليونان وإسرائيل صفقة عسكرية تل أبيب

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