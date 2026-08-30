محافظ أسيوط: بنك ناصر الاجتماعي يتيح تمويلًا ميسرًا للمصروفات الدراسية دعمًا للأسر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية البرامج والمبادرات الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر المصرية ومساندتها في مواجهة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى إتاحة بنك ناصر الاجتماعي برنامجًا تمويليًا وادخاريًا جديدًا بشروط ميسرة وعائد مدعّم، لمساعدة الأسر في تحمل أعباء المصروفات الدراسية بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط برئاسة حسن عثمان، وكيل الوزارة.

وأوضح محافظ أسيوط أن البرنامج يتيح تمويل سنة دراسية واحدة أو مرحلة تعليمية كاملة، مع إمكانية صرف التمويل على دفعات سنوية مخصصة لسداد المصروفات الدراسية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويساعدها على تدبير نفقات التعليم بصورة أكثر انتظامًا.

وقال اللواء محمد علوان إن البرنامج يتضمن آلية لمواجهة الزيادات المتوقعة في المصروفات الدراسية، من خلال تغطية نسبة من الزيادة السنوية في قيمة الدفعة بما يتناسب مع معدلات التضخم، بما يتيح للأسر قدرًا أكبر من المرونة في التخطيط لتكاليف التعليم على مدار السنوات الدراسية.

وأضاف محافظ أسيوط أن قيمة التمويل تُصرف مباشرة إلى المؤسسة التعليمية، بما يضمن توجيه التمويل للغرض المخصص له، ويسهم في تيسير سداد المصروفات في المواعيد المحددة، مؤكدًا أهمية هذه الحلول التمويلية والاجتماعية في دعم الطلاب والأسر مع بداية العام الدراسي.

وأكد اللواء محمد علوان أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط تواصل جهودها في التعريف بالبرامج والخدمات الاجتماعية والتمويلية المتاحة للأسر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير استفادة المواطنين منها، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، والتوسع في التعريف بالبرامج التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن دعم الأسر والطلاب يمثل أولوية في إطار جهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.