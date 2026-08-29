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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة سكرة بمنفلوط

محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة سكرة بمنفلوط في جولة مفاجئة
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب أسرة سكرة بمنفلوط في جولة مفاجئة
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية مفاجئة، وحدة طب أسرة سكرة التابعة لمركز منفلوط، عقب استلامها وبدء تشغيلها، للوقوف على انتظام العمل ومدى جاهزية مختلف الأقسام والخدمات، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي القرى.

جاء ذلك بحضور مصطفى العطيفي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتورة عواطف نصيف إبراهيم، مدير وحدة طب أسرة سكرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي القرية والمترددين على الوحدة.

وفور وصوله، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير الوحدة حول مكوناتها والخدمات الطبية المقدمة بها، حيث أوضحت أن الوحدة تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتكون من ثلاثة أدوار، ومجهزة بمدرج خاص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما ييسر حصولهم على الخدمات الطبية.

وتفقد اللواء محمد علوان مختلف أقسام الوحدة، وراجع دفاتر تسجيل المترددين بكل قسم، للتعرف على معدلات الإقبال ومدى انتظام العمل، حيث شملت الجولة الدور الأرضي الذي يضم عيادة طب الأسرة، وعيادة التطعيمات، وعيادة الأسنان، ومركز كبار السن، والخدمات التثقيفية، وعيادة الإسعافات الأولية، ووحدة متابعة الحمل.

كما تفقد الدور الأول العلوي، والذي يضم غرفة الأنظمة، وعيادة طب الأسرة والمشورة، والمعمل، وصيدلية الوحدة ومخزن الأدوية، وحرص على مراجعة المخزون الدوائي والتأكد من توافر الأصناف الأساسية، خاصة أدوية الطوارئ والضغط والسكر والمضادات الحيوية، وعدم وجود أي نقص يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

واستكمل المحافظ جولته بالدور الثاني العلوي، متفقدًا غرفة التعقيم والمغسلة والمخزن والإدارة، للتأكد من جاهزية مختلف المرافق والأقسام وتكامل الخدمات المقدمة، كما استقل المصعد الكهربائي بالوحدة للاطمئنان على جاهزيته وكفاءته وسلامة تشغيله.

وخلال الجولة، حرص اللواء محمد علوان على إجراء حوار مباشر مع عدد من المرضى وذويهم، للتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدى رضاهم عنها، كما استمع إلى مطالب واحتياجات عدد من أهالي القرية، ووجه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها.

ووجه محافظ أسيوط الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية والعاملين بالوحدة بالحفاظ على مستوى الأداء، والالتزام بتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وحسن معاملتهم، مع ضرورة استمرار المتابعة الدورية لجميع الأقسام، والحفاظ على الأجهزة والتجهيزات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استدامة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على دعم المنشآت الصحية وتوفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات العلاجية والوقائية، مشيدًا بما تم تنفيذه بوحدة طب أسرة سكرة باعتبارها إضافة جديدة للمنظومة الصحية بقرى مركز منفلوط، وأحد المشروعات التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أسيوط محافظ أسيوط وحدة طب أسرة منفلوط توافر الأدوية المستلزمات الطبية الخدمات الصحية

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