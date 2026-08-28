محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ 30 لإزالة التعديات

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، استعدادًا لانطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة، والتي تبدأ السبت 29 أغسطس 2026 وتستمر حتى 13 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة أنهت استعداداتها لانطلاق الموجة الجديدة، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع إعداد حصر دقيق للتعديات المستهدف إزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المستهدفات بكل حسم، مشددًا على عدم السماح بأي تعديات جديدة أو عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها.

وأشار علوان إلى أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ جديد في المهد، مؤكدًا أن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة ومنع استنزاف مقدراتها.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء والوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة أعمال الإزالة أولًا بأول، ورصد أي محاولات للتعدي والتعامل معها فورًا، مع رفع تقارير دورية بمعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز.

وشدد اللواء محمد علوان على أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن سيادة القانون والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية مشتركة، وأنه لا تهاون أو تقاعس في مواجهة أي تعديات أو مخالفات جديدة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وسرعة توفيق وتقنين أوضاع الحالات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدًا أن الدولة حريصة على التعامل مع الحالات الجادة وفقًا للأطر والإجراءات القانونية، بالتوازي مع استمرار جهودها في استرداد حقوقها والحفاظ على مقدراتها.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ30 تأتي استكمالًا لسلسلة الحملات والموجات المتتالية التي تنفذها الدولة لمواجهة التعديات، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الانضباط على الأرض، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أي محاولات لاستغلالها بالمخالفة للقانون.