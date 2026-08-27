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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف.. محمد علوان: سيرة الرسول الكريم منهاج لترسيخ الرحمة والتسامح والتكافل

محافظ أسيوط يشهد احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف
محافظ أسيوط يشهد احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف، التي نظمها ديوان عام المحافظة بمشاركة فرع ثقافة أسيوط، بقاعة المسرح المركزي بمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة، وسط أجواء إيمانية واحتفالية استحضرت السيرة العطرة للنبي الكريم وما تحمله من قيم سامية في الرحمة والتسامح والتكافل والإحسان ومكارم الأخلاق، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات جامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب سيد رضوان، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد الشعراوي، المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والأنبا يوأنس، مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، والدكتور محمود شيحة، نائب رئيس جامعة سفنكس، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور مرتجى عبد الرؤوف، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط، وخالد خليل، مدير فرع ثقافة أسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي غرب، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد البوز، ثم انطلقت فقرات الحفل التي قدمتها الإعلامية لولا عطا، وتضمنت كلمة بعنوان "الليلة المحمدية في حب خير البرية" ألقاها الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تناول خلالها جوانب من السيرة النبوية الشريفة، وما أرسته من قيم إنسانية وأخلاقية راسخة، أعقبها تقديم فقرات من الإنشاد الديني للشيخ هاني فتحي حسانين، وسط تفاعل كبير من الحضور وأجواء روحانية مفعمة بالبهجة احتفاءً بذكرى مولد خير الأنام.

وخلال الاحتفالية، كرّم اللواء محمد علوان عددًا من المتفوقين بمركز الثقافة الإسلامية ومركز إعداد محفظات القرآن الكريم بمديرية الأوقاف بأسيوط، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والدينية، مؤكدًا أهمية تحفيز النشء والشباب على طلب العلم والتمسك بالقيم والأخلاق الفاضلة.

وفي كلمته، قدم اللواء محمد علوان التهنئة لأبناء محافظة أسيوط بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا إلى الاقتداء بسنة رسول الله والتحلي بمكارم الأخلاق والفضائل، واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة في التعامل بالرحمة والتسامح والعفو والإحسان، بما يعزز المحبة والتآخي والتكافل بين أبناء المجتمع.

وأكد المحافظ أن سيرة الرسول الكريم تمثل منهاجًا متكاملًا لبناء الإنسان والمجتمع، بما تتضمنه من قيم إنسانية رفيعة تدعو إلى الرحمة والتسامح والتكافل واحترام الآخر، مشيرًا إلى أن إحياء ذكرى المولد النبوي ليس مجرد مناسبة للاحتفال، وإنما فرصة لاستعادة هذه القيم وترجمتها إلى سلوك وممارسات تعزز تماسك المجتمع واستقراره.

وأضاف محافظ أسيوط أن تنظيم احتفالية المحافظة بالمولد النبوي الشريف يعكس أهمية الدور الثقافي والديني في نشر الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية لدى النشء والشباب، وتقديم نماذج مضيئة من السيرة النبوية للأجيال الجديدة، بما يسهم في بناء الإنسان الواعي القادر على المشاركة الإيجابية في بناء وطنه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل جهودها في مسيرة البناء والتنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بعروض فنية متميزة لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمود يحيى وإشراف سيد عبد العزيز، تضمنت فقرات التنورة والمولوية، إلى جانب تقديم الليلة المحمدية وأوبريت "نبينا محمد رسالة سلام" من أشعار محمد أبو زيد، وألحان وغناء المايسترو حسام حسني، بمشاركة المخرج المسرحي أسامة عبد الرؤوف، والشاعر محمد أبو زيد، والفنان أحمد مختار، والفنانة لؤا الصباغ، والفنانة إيمان عمر، وفرقة أسيوط للموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي.

أسيوط المولد النبوي الشريف فرع ثقافة أسيوط جامعة أسيوط القرآن الكريم

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