محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية مسرع التابعة لمركز أسيوط، ضمن المرحلة الثالثة من حملة "إيد واحدة"، وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومن جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، وعمرو مجدي، مدير البرامج، وبسنت محمود، مدير مكتب رئيس اللجنة الفنية.

ورحب محافظ أسيوط بالسفيرة نبيلة مكرم، معربًا عن تقديره لزيارتها للمحافظة، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والمبادرات المقدمة للمواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق المستهدفة.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على دعم وتوسيع مجالات التعاون مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، ويسهم في الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن تكامل جهود أجهزة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بزيارة محافظة أسيوط، مشيدة بما تشهده المحافظة من جهود ومشروعات تنموية في مختلف القطاعات، ومؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة أسيوط والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعم جهود العمل الأهلي والتنمية المجتمعية، إلى جانب استعراض عدد من ملفات العمل المشترك وآليات تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء محمد علوان والسفيرة نبيلة مكرم الدروع التذكارية، تقديرًا لجهود التعاون المشترك ودعم العمل الأهلي والتنموي، كما التقطا الصور التذكارية، تأكيدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والتحالف الوطني لخدمة أبناء أسيوط ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.