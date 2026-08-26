قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصغر المتسابقين في دولة التلاوة 2.. الرئيس السيسي يتفاعل مع إنشاد الموهوب فياض أحمد فياض
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجموعة من الكتب
وزير الري بمؤتمر الأمم المتحدة: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه
احتفالية ذكرى المولد النبوي.. أسامة الأزهري: الرحمة مفتاح الدين وتطهير القلوب من الكراهية
كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع باقتدار عن مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. و 7 توجيهات عاجلة للحكومة
بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي
بآيات من الذكر الحكيم.. بدء احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية مسرع التابعة لمركز أسيوط، ضمن المرحلة الثالثة من حملة "إيد واحدة"، وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومن جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، وعمرو مجدي، مدير البرامج، وبسنت محمود، مدير مكتب رئيس اللجنة الفنية.

ورحب محافظ أسيوط بالسفيرة نبيلة مكرم، معربًا عن تقديره لزيارتها للمحافظة، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والمبادرات المقدمة للمواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق المستهدفة.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على دعم وتوسيع مجالات التعاون مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، ويسهم في الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن تكامل جهود أجهزة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بزيارة محافظة أسيوط، مشيدة بما تشهده المحافظة من جهود ومشروعات تنموية في مختلف القطاعات، ومؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة أسيوط والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعم جهود العمل الأهلي والتنمية المجتمعية، إلى جانب استعراض عدد من ملفات العمل المشترك وآليات تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء محمد علوان والسفيرة نبيلة مكرم الدروع التذكارية، تقديرًا لجهود التعاون المشترك ودعم العمل الأهلي والتنموي، كما التقطا الصور التذكارية، تأكيدًا على استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والتحالف الوطني لخدمة أبناء أسيوط ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أسيوط محافظ أسيوط السفيرة نبيلة مكرم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأسر الأكثر احتياجًا مؤسسات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

ترشيحاتنا

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد الرسمي والحد الأدنى والكليات والمعاهد المتاحة

طلاب المدارس

تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر 2026.. الشروط والمستندات المطلوبة

بالصور

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد