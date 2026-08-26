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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعما لمرضى الصعيد.. شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 14 تزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

شعلة «أسبوع شباب الجامعات الـ 14» تزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر دعماً لمرضى الصعيد
شعلة «أسبوع شباب الجامعات الـ 14» تزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر دعماً لمرضى الصعيد
شمس يونس

استقبل مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر، شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر»، وذلك في إطار الجولة الترويجية للشعلة بعدد من المحافظات تمهيداً لانطلاق الفعاليات بالمنيا.

وشهدت زيارة الشعلة للمستشفى جولة ميدانية لدعم المرضى ورفع روحهم المعنوية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المجتمعي والخدمي الذي تلعبه المؤسسات الجامعية في التكاتف مع الصروح الطبية في صعيد مصر.

وجاءت هذه الزيارة لتؤكد على الرسالة المجتمعية والإنسانية التي يحملها أسبوع شباب الجامعات، والتي تتخطى إطار المنافسات الرياضية والثقافية لتصل إلى دعم الصروح الطبية العملاقة، وترسيخ روح التضامن مع المؤسسات التي تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لأبناء صعيد مصر.

من جانبه أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس حرص الشباب الجامعي وقيادات الجامعات المصرية على دمج الأنشطة الطلابية والرياضية بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتأكيداً على رسالة التكافل والدعم لمرضى الأورام بالمجان.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه اللفتة التقديرية تسهم بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية للمرضى، وتسلط الضوء على الرسالة السامية التي تحملها مستشفى شفاء الأورمان، في تقديم أفضل رعاية صحية مجانية لمرضى الأورام في قلب الصعيد.

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