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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد السيد يوسف بالكرنك

محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد "السيد يوسف" بالكرنك
محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد "السيد يوسف" بالكرنك
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب بمسجد "السيد يوسف" بمنطقة الكرنك، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

حضر الاحتفالية اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  واللواء مهندس أحمد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،  وفضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والسادة وكلاء الوزارات المختلفة،  إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية،  والعاملين بمديرية الأوقاف، وجمع من أهالي المحافظة.

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها إلقاء كلمة تناولت السيرة العطرة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من مولده الشريف ورسالته السامية الداعية إلى التسامح والمحبة والعمل ، وفقرات من الإنشاد الديني في مدح أشرف الخلق.

ومن جانبه، قدم محافظ الأقصر خالص التهنئة لأبناء ومواطني المحافظة بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

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