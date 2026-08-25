ع البحر.. رضا البحراوي يخوض تجربة غناء جديدة بالعلمين

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي لإحياء أولى حفلاته النهارية بمدينة العلمين، تحت شعار «البحراوي ع البحر»، في واحدة من أكثر مفاجآت موسم الصيف، وفي تجربة فنية جديدة وغير معتادة.

وتحمل الحفلة طابعًا استثنائيًا، حيث يظهر البحراوي لجمهوره في تجربة مختلفة عن أجواء حفلاته المعتادة، إذ يلتقي جمهوره على البحر وفي أجواء النهار والغروب، ليجمع الحفل بين طاقة أغانيه القوية وروح الصيف وأجواء الساحل.

ومن المنتظر أن يقدم رضا البحراوي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، وسط أجواء احتفالية خاصة وتجربة بصرية وموسيقية أُعدت لتقديم واحدة من أقوى حفلات الصيف.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام خلال موسم العلمين، ليؤكد أن «البحراوي ع البحر» ليس مجرد حفل غنائي، بل تجربة صيفية مختلفة عنوانها الموسيقى والبحر والطاقة الاستثنائية.