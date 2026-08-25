قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
100 ألف جنيه وعمرة.. شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويوجه لهم رسالة مؤثرة
هيلاري كلينتون تنتقد ترامب: استنزفنا ذخائرنا في إيران وأوقعنا أنفسنا في حفرة عميقة
تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ
إصابة طفل فلسطيني وعدد من الصحفيين أثناء عملية استيلاء الاحتلال على معهد قلنديا التابع للأونروا
حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟
إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك.. وفيفا يرفع عدد القضايا إلى 4
لعدم الانتهاء من الإجراءات.. تأخر وصول جثمان نجل شكري سرحان من أستراليا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يثير قلق جماهير برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أثار النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، حالة من القلق بين جماهير الفريق الكتالوني، بعد غيابه عن الصورة الجماعية التي نشرها النادي للفريق الفائز في تدريبات الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، يوم الخميس المقبل، على ملعب «كامب نو»، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على إلتشي بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من الليجا، خلال المباراة التي لم يقدم فيها يامال أفضل مستوياته، كما بدا عليه الغضب عقب استبداله خلال اللقاء.

وشارك يامال في تدريبات برشلونة، الثلاثاء، وكان ضمن الفريق الذي حقق الفوز في المباراة التدريبية، إلى جانب المصري حمزة عبد الكريم.

ورغم ذلك، لفت غياب يامال عن الصورة التي نشرها برشلونة للفريق الفائز أنظار الجماهير، حيث ظهر الفريق مكونًا من 10 لاعبين فقط، رغم تأكيد وجود اللاعب ضمن المجموعة الفائزة.

وأثار الأمر العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن جماهير برشلونة اعتادت ظهور جميع أفراد الفريق الفائز في الصور التي ينشرها النادي عقب التدريبات.

وتساءل عدد من المشجعين عن سبب غياب يامال، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من وجود مشكلة تتعلق باللاعب قبل مواجهة أتلتيك بلباو.

ورغم حالة الجدل، لم يعلن برشلونة حتى الآن عن تعرض لامين يامال لأي إصابة أو وجود مشكلة بشأن جاهزيته للمباراة المقبلة.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: «مش عارفة أدفع الإيجار

فاتحة بقالي 10 أيام والدنيا مش كويسة.. دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: مش عارفة أدفع الإيجار

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد