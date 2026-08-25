لامين يامال يثير قلق جماهير برشلونة قبل مواجهة أتلتيك بلباو

أثار النجم الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، حالة من القلق بين جماهير الفريق الكتالوني، بعد غيابه عن الصورة الجماعية التي نشرها النادي للفريق الفائز في تدريبات الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بلباو.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، يوم الخميس المقبل، على ملعب «كامب نو»، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا على إلتشي بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من الليجا، خلال المباراة التي لم يقدم فيها يامال أفضل مستوياته، كما بدا عليه الغضب عقب استبداله خلال اللقاء.

وشارك يامال في تدريبات برشلونة، الثلاثاء، وكان ضمن الفريق الذي حقق الفوز في المباراة التدريبية، إلى جانب المصري حمزة عبد الكريم.

ورغم ذلك، لفت غياب يامال عن الصورة التي نشرها برشلونة للفريق الفائز أنظار الجماهير، حيث ظهر الفريق مكونًا من 10 لاعبين فقط، رغم تأكيد وجود اللاعب ضمن المجموعة الفائزة.

وأثار الأمر العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن جماهير برشلونة اعتادت ظهور جميع أفراد الفريق الفائز في الصور التي ينشرها النادي عقب التدريبات.

وتساءل عدد من المشجعين عن سبب غياب يامال، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من وجود مشكلة تتعلق باللاعب قبل مواجهة أتلتيك بلباو.

ورغم حالة الجدل، لم يعلن برشلونة حتى الآن عن تعرض لامين يامال لأي إصابة أو وجود مشكلة بشأن جاهزيته للمباراة المقبلة.