تشافي يتعهد بإعادة الفلسفة الهجومية إلى منتخب هولندا

تعهد المدرب الجديد لهولندا، الإسباني تشافي هرنانديس، الثلاثاء بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها منتخب "الطواحين"، معربا عن ثقته بأن ذلك سيُخرج الفريق من دوامة النتائج المخيبة.



وقال لاعب الوسط السابق البالغ 46 عاماً للصحافيين في أول مؤتمر صحافي له منذ تعيينه خلفاً لرونالد كومان: "إذا لعبنا كرة قدم جيدة... أخذنا زمام المبادرة، سيطرنا على المباراة، لعبنا بأسلوب هجومي... فسنكون أقرب إلى الفوز وتحقيق النتائج".

وقدم المنتخب الهولندي وصيف بطل المونديال أعوام 1974 و1978 و2010 أداءً مخيباً في كأس عالم هذا الصيف، إذ تصدرت مجموعتها من دون إقناع، قبل أن تودع النهائيات من دور الـ32 أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقال نجم برشلونة السابق: "أتذكر عندما كنت أشاهد هولندا خلال طفولتي، كنا نرى كرة قدم جميلة. وهذا هو هدفي، أن نلعب كرة قدم جيدة لكي نشعر بالفخر".

وعندما سُئل عما هو الأهم، كرة القدم الجميلة أم النتائج، أجاب تشافي "كلاهما"، مضيفاً "نحن هنا للمنافسة، نحن هنا للاستمتاع ونحن هنا للفوز. أكرر، نحن هنا للفوز".

وبتوقيعه عقداً لأربعة أعوام خلفاً لكومان، بات تشافي أول مدرب أجنبي لمنتخب هولندا منذ النمساوي إرنست هابل الذي بلغ مع "البرتقالي" نهائي كأس العالم 1978 قبل أن يخسر أمام الأرجنتين.

ولم يتول تشافي، المتوج كلاعب بكأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني على حساب هولندا بالذات، أي مهمة تدريبية منذ رحيله عن برشلونة عام 2024.